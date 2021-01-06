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1張收據逼哭網！不能出國「卻賣662個行李箱」：總有人期待變好

記者曾筠淇／綜合報導

「妳適合漂亮的傘！」作家「中古小姐」在臉書上分享，她某年雨天撐著透明塑膠傘走在路上，怎料一對交往中的戀人竟搖了搖頭，帶她走進西武百貨選了支「不見會心痛」的漂亮雨傘；當時，她只覺得日本男生很囉唆，連女生用的傘也要管。西武百貨日前發布的廣告引發熱烈迴響，中古小姐那時才知道，西武百貨賣的不是物品，而是希望，即便受疫情所苦，仍要用這些商品創造出更好的生活。

中古小姐在個人臉書上寫道，幾年前的雨天，她在澀谷街頭被一對情侶攔下，問她「妳好好一個女生，為什麼總是用透明塑膠傘？」她當時回應「便宜、方便啊」，而且這種傘就算弄丟了也不會心疼，怎料話才一說完，對方就拉著她走進西武百貨，選了支很漂亮、帶出門若忘記拿回家會想哭的那種傘。

戀人告訴中古小姐，「妳適合漂亮的傘，有了好東西妳就能學會珍惜。」中古小姐當下只覺得日本男生真囉嗦，連身邊女生用什麼傘都要管，不過自此之後，她的確不會亂買傘，且那對情侶送的傘她也用了好久，直到被颱風吹壞為止。

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中古小姐認為，澀谷的西武百貨很大人，在成長的過程中，「西武百貨也確實推過我好幾把」，比方說，她可以在工作場合大膽秀出風衣外套的品牌、可以穿上有專業形象的高跟鞋、找到不會失禮的禮物。中古小姐說，西武百貨日前發布的廣告引發廣大迴響，但同時也令人感慨。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／西武・そごう チャンネル）

▲「收據其實是承載著希望的單據。」（圖／翻攝自YouTube／西武・そごう チャンネル）

廣告說道，「收據其實是乘載著希望的單據」，2020年6月至11月即便受到疫情影響，西武百貨還是賣出了662個行李箱、7萬6175支口紅、475件去花火大會要穿的浴衣、1001雙高跟鞋、566份嬰兒禮物；因為人們還是期待能夠自由旅行、期待脫下口罩、期待花火大會、期待自由走在大街、願意帶著祝福慶祝新生命的誕生。

即便疫情來得突然，「在停滯的日子裡，總有人還是費心著想讓每一天變得更美好」，百貨公司販賣的、客人買的，或許都不是物品，而是希望。對中古小姐而言，西武百貨過去讓她最印象深刻的是廣告文宣作家糸井重里先生1982年所寫的「美味生活」（おいしい生活），當時日本適逢泡沫經濟全盛時期，但糸井重里先生仍勉勵大家「接下來要創造更好的生活」，讓此刻成為最元氣、最美味的時光。

中古小姐發現，比起以往可以輕鬆向前的時代，現在如果想要感受希望、帶著希望前進，必須咬緊牙關、先吞掉悲傷才行，「願2021年對你、我都會是真正充滿希望的一年！」

本文經「中古小姐」授權引用

這件事應該有寫過⋯⋯ 曾經有一年的雨天，交往中的戀人看不下去，他在澀谷街頭指著我的傘問：「妳好好一個女生，為什麼總是用透明塑膠傘？」 「便宜方便啊，就算弄壞或忘在哪裡也不會有心理負擔」 對方聽完後搖搖頭拉著我走進了西武百貨，選了支很美但如...

中古小姐發佈於 2021年1月5日 星期二
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