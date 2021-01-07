持久型寒流今起連凍6天！全台雨越晚越冷探6度　各地最低溫時間曝

▲寒流今開始南下，影響到周六。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷，21縣市低溫特報！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（7日）寒流南下，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度。天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，這波寒流有3個特點，屬於「持久型」，將一路冷到下周二，而各地最低溫的時間也出爐。

今上午至周五白天低溫特報區域：



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►【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



►【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼21縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲▼今全台有雨。（圖／氣象局）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今寒流南下，各地氣溫下降，北台灣白天慢慢掉到10度以下，中部以北有點短暫雨，東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率。

王品翔提醒，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度，局部空曠地區可能6度或以下；這波寒流強度和跨年那波差不多，預報台北都在7度左右，影響三天到周六，周日稍減弱，但清晨還是滿冷，北台灣8、9度，北部白天回升到15度左右。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，下周一又有強烈大陸冷氣團南下，並影響到下周三，下周三輻射冷卻作用滿明顯，西半部清晨低溫10至12度，白天高溫20度以上，溫差超過10度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲。

彭啟明在臉書表示，寒冬將至，一路冷到下周二，跨年時寒流的特色是「降溫快」，今開始的寒流則有「濕冷」、「影響時間長」、「下雪機會高」三個特徵：

►濕冷轉乾冷：對北部、宜花東的朋友來說，在今、周五會是又濕又冷、風很大、很難受的天氣。周六短暫的空檔後，到周日又開始容易下雨，要到下周二天氣才會真正轉好。

►影響時間長：這波冷空氣實際上可以分為兩股南下，前後影響達6天之久。今、周五冷空氣達寒流強度，周日短暫減弱，下周一、下周二再增強，而且也有機會達到寒流的標準。

►下雪機會高：這波寒流挾帶的水氣豐富，北部、中部高山在今下午至周五上午降雪機會高，包括大屯山、拉拉山、太平山，甚至中部的雪山、合歡山等，都有機會下雪。

此次寒流各地最低溫&出現時間：

北部、宜蘭：6、7度，今晚至周五全天。

中部：8、9度，周五晚間至周六清晨（輻射冷卻作用）。

南部：9、10度，周五晚間至周六清晨（輻射冷卻作用）。

花蓮、台東：10、11度，今晚至周五全天。

金門：7、8度，周五全天至周六清晨。

馬祖：3、4度，周五全天至周六清晨。

▼天氣風險公司提醒這是一波「持久型寒流」，將有連續6天低溫。（圖／翻攝彭啟明臉書）