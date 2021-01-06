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旭富製藥爆炸起火點確認！反應爐溫度過高肇禍　全案移桃檢偵辦

▲桃園市旭富製藥廠大火爆炸案，桃園市府會同消防局調查後確認為重大工安職災，將移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市旭富製藥廠大火爆炸案，桃園市府會同消防局調查後確認為重大工安職災，將移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司旭富製藥廠上月發生大火，延燒3天造成1死1傷暨損失多達18億元重大工安意外，桃園市政府勞檢處會同消防局調查，勞檢處已將旭富大火列入重大工安職災事件，根據消防局火調科查出是第16區反應爐溫度過高引發大火，目前全案職災報告將移送桃園地檢署偵辦。

位於桃園市蘆竹區的旭富製藥公司，上月20日發生大火，隔天中午在處理殘火之際甚至引發大爆炸，總計造成1死1傷，隔鄰4家工廠被波及，整起大火延燒3天才完全撲滅，損失粗估逾18億元之重大工安意外。

▲桃園市旭富製藥廠大火爆炸案，起火時大火夾雜濃煙竄起，連保全人員都忍不住查看。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市旭富製藥廠大火爆炸案，起火時大火夾雜濃煙竄起，連保全人員都忍不住查看。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府勞檢處6日指出，旭富大火案目前確定最初起火地點是旭富藥廠，引發後續一連串爆炸，已列入重大職災調查報告，勞檢處根據消防局提供資料，將全案移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局強調，消防局局火調科人員多次進入廠區勘驗，確定旭富大火爆炸起火點位於第16區反應爐，該區與第3區放置金屬納儲存場相鄰，主因反應溫度過高引發大火，同時這也是死亡的菲籍移工操作地點，至於起火爆炸原因將由桃檢調查進行偵辦。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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