信仰不同出大絕！姊不滿弟對母親後事處理...自靈骨塔取走骨灰

▲桃園市程姓女子去年8月間私自取走置於大溪區某靈骨塔內的母親骨灰，事後靈骨塔管理人員發現提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區某靈骨塔王姓管理人員去年8月間發現放置於塔內骨灰罐遭竊，調閱監視畫面發現是程姓女子擅自取走母親骨灰，報警提告，警方調查後將程女依對直系血親犯盜取遺灰罪嫌送辦；桃檢查出，程女取走的是母親骨灰，與塔位申請人是姊弟，對母親骨灰處理方式因宗教信仰與弟弟相左，才將骨灰取走，主觀上無法認定有盜取犯意，檢方6日偵結將程女不起訴。

檢警調查，據大溪區某靈骨塔王姓管理人員指控，55歲程姓女子在去年8月中旬某日進入靈骨塔內，在未告知管理人員下盜取其母親骨灰，事後根據監視畫面向警方報案提告；大溪警方以程女涉犯對直系血親犯盜取遺灰罪嫌送辦。

桃檢指出，程姓女子與骨灰罐塔位申請人程姓男子為姊弟關係，根據程女與弟媳之間Line對話紀錄，程女與程男間對於母親骨灰處理方式意見相左，主因宗教信仰及處理方式上的認知不同，程女才會在去年8月間將母親骨灰取走。

檢方認為，程女雖未知會其他家人與王姓管理人員，自行將骨灰罐取走，但無法認定在主觀上有盜取母親骨灰罐之犯意，自非刑法所規範之盜取行為，另根據司法院院字第403號解釋旨意參照，依王姓管理人員所指之事實與檢察官依職權調查之證據，認定尚難成立犯罪，將程女不起訴。

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