高鐵募款啟動！捐款「3管道」曝光　善款助2.5萬學童早療教育

▲高鐵募款啟動，善款將協助學童進行早療教育。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵2021「高速傳愛 助學計畫」正式啟動，即日起至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。

高鐵公司今日邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪「台灣高鐵探索館」，唐氏症青年們特別在高鐵運務大樓舉辦一場溫馨義賣活動，現場展售他們親手製作的各式美味餅乾及精緻禮盒。

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▲唐氏症基金會30多位唐氏症青年今參訪台灣高鐵探索館。（圖／高鐵提供）

今日在高鐵運務大樓的義賣活動上，唐氏症青年們設置了「愛不囉嗦」小攤位，同時化身為熱情洋溢的銷售員，賣力推薦手工香皂禮盒、及健康好吃的手工餅乾等商品；現場氣氛熱烈，高鐵員工也發揮愛心踴躍認購，當天全數收益將交由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。

高鐵公司指出，旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」一個。高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，11年來累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。