高鐵延伸宜蘭站址還未定案　鐵道局分析「4大設站地點」優缺點

高鐵今（31）日下午發出通知，因受桃園新竹間異物纏繞電車線影響，導致部分列車延誤，現在已派員處理中，造成不便敬請見諒。影響路段包含南港至台中。一名讀者向《ETtoday東森新聞雲》表示，他搭乘北上132次列車，行駛到一半突然列車就卡住了，目前該班列車已經停了30分鐘以上。