趕跨年卡高鐵列車已超過30分鐘　乘客崩潰：幾點才能到台北

▲受桃園新竹間異物纏繞電車線影響，導致部分高鐵列車延誤。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵今（31）日下午發出通知，因受桃園新竹間異物纏繞電車線影響，導致部分列車延誤，現在已派員處理中，造成不便敬請見諒。影響路段包含南港至台中。一名讀者向《ETtoday東森新聞雲》表示，他搭乘北上132次列車，行駛到一半突然列車就卡住了，目前該班列車已經停了30分鐘以上。

高鐵表示，下午14時41分，台灣高鐵桃園新竹路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞，高鐵公司維修人員已趕赴現場排除。經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，於下午15時43分將氣球排除，雙線15時53分恢復供電，並陸續恢復正常營運。

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▲▼高鐵1列車停在軌道上半小時。（圖／郭姓民眾提供）

一名讀者向《ETtoday東森新聞雲》表示，他搭乘北上132次列車，行駛到一半突然列車就卡住了，目前該班列車已經停了30分鐘。據了解，原訂下午1點55分由高雄左營站出發的132車次直達列車，因有電車線有異物纏繞，台中站過後沒多久就停在新竹和桃園之間半小時，全車的乘客只能等待，一直到剛剛3點多，列車才恢復行駛北上。

該名讀者表示，原本一度有發車，但行車不到5分鐘，列車又停住，本來原訂下午3點32分抵達台北，但目前列車走走停停，連桃園都到不了，不知道幾點才能到站。另外，一名郭姓乘客也說，不只走走停停，列車全車斷電2次，不只冷氣，全部電源都關掉，目前乘客只能在車上聊天乾等。

對此，高鐵表示，由於排除異物時電車線須雙向同時斷電，影響列車調度並造成延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

▲今天就要跨年，高鐵下午發生異物纏繞電車線，部分列車延誤。（圖／翻攝自高鐵官網）