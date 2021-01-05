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高鐵春節圓滿專案上線！這11天「衝北北基桃竹玩」住宿免費

▲▼高鐵春節圓滿專案。（圖／高鐵提供）

▲高鐵春節圓滿專案開賣。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

為促進春節期間北台灣國旅景氣，台灣高鐵公司配合交通部春節疏運孝親專案，加碼推出「春節圓滿」專案，旅客只要購買春節期間（2月8日至2月18日）出發的高鐵假期24條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送每人「高鐵標準車廂對號座半價兌換券」一張，入住17家指定飯店還可享高鐵票6折優惠，敬老票則下殺4折。

高鐵公司表示，「春節圓滿」專案針對台北/新北/基隆/桃園/新竹等北部五個地區，推出「高鐵假期」及「飯店聯票」二大旅遊產品加碼優惠方案。

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即日起至1月31日購買「高鐵假期」24條指定自由行行程，並於上述春節期間出發，除享行程優惠價，每名旅客都可再獲贈「高鐵標準車廂對號座半價兌換券」一張（適用搭乘效期為2021年3月1日至5月31日）。

▲▼高鐵春節圓滿專案。（圖／高鐵提供）

▲▼購滿高鐵春節圓滿專案入住指定飯店免費。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵春節圓滿專案。（圖／高鐵提供）

以左營出發到台北，入住捷絲旅台北西門館、兩人同行為例，每人只要2,980元起，相當於高鐵來回票價，住宿等於免費贈送。

而飯店聯票也推出超值優惠，1月11日起至2月18日，凡於「春節圓滿」專案17家指定合作飯店官網訂房，選擇春節期間入住，即可享高鐵車票6折優惠，旅客若符合敬老票身分，還可享4折優惠（原法定敬老優待票為5折，旅客入住時將由飯店協助確認票面敬老身分，並退還1折價差）。

▲▼高鐵春節圓滿專案。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵春節圓滿專案。（圖／高鐵提供）

▲高鐵專案適用飯店。（圖／高鐵提供）

此外，飯店另提供住房專案優惠價，以台北福華大飯店為例，入住高級客房含早餐，每晚只要2,600元起。

高鐵公司提醒，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助開罰。

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