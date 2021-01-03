獨／本土女優全裸海晃「加工」雙球　嬌喊：喜歡被別人看的刺激感

▲吳夢夢親曝自己從13歲開始就喜歡自拍 。（圖／吳夢夢授權使用）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

號稱國內本土第一AV女優吳夢夢接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，大方談起自己整型的原因，還當場裸露上身呈現自己整型的結果，不過她也說到自己從13歲開始，就有用「智障型手機」自拍的習慣，她說：就是喜歡被別人看，而且希望能夠獲得讚美，笑說：「我應該滿適合走這一行的」。

記者問如何克服在很多人面前全裸，甚至拍攝A片，吳夢夢說：「我大概從13或14歲時候，就喜歡自拍自己的身體，那時候還在智障型手機的時候，我發現自己有那個癖好，喜歡拍下來、喜歡給別人看，我喜歡別人看到我的身體，得到讚美，喜歡被別人看到的刺激感，所以我覺得這個工作滿適合我的」。

▲吳夢夢親曝自己從13歲開始就喜歡自拍 。（圖／吳夢夢授權使用）

就是喜歡被別人關注，所以吳夢夢才會想用整型的方式「調整」身形，她毫不諱言大方承認，她說：「符合大眾市場吧，覺得大家喜歡什麼樣子的身材，就會想要往那個方向邁進，我個人喜歡微肉感，有胸部有腰有屁股，身體是有線條有肌肉的」。

現在的她雖然已經接受過「自體脂肪移植手術」，不過她也說「繼續整型」這件事，比拍攝A片還更需要勇氣，因為即將又要再次接受整形手術，位置還是在胸部，她面對鏡頭，一點沒有害羞，直接說：「要讓胸部更圓更飽滿，因為自體沒有辦法像是假體做到那麼挺，晃動得時候也會很自然」。對此國內知名整形名醫邱浚彥說：「自體脂肪移植隆乳的術後照顧，嚴禁菸酒，同時睡眠要充足才能幫助脂肪存活率提高」。

▲吳夢夢親曝自己從13歲開始就喜歡自拍 。（圖／吳夢夢授權使用）

其實自體脂肪的移植手術是有脂肪存活率的問題，邱浚彥就點出關鍵：「脂肪若是打300cc，我們保守估計大概會活5成到6成，大概就剩下180cc，但也不能因為存活率問題，就打太多，這樣會造成胸部裡頭壓力過大，打入的脂肪沒有辦法接受養分，就會被吸收掉，形成囊泡、鈣化或是纖維囊腫比較多，所以要打得均勻、打得散，比較重要」。