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NCC共識新聞台只准新設　台數科《中台灣生活網》變更新聞台破局

▲▼中台灣生活網（圖／翻攝YouTube）
▲中台灣生活網（圖／翻攝YouTube）

記者陳世昌／台北報導

NCC7位委員6日達成初步共識，未來新聞頻道的成立程序只能以「新設」方式，不能以既有頻道變更屬性方式申請，此共識將斷送台數科集團(6464,台灣數位光訊科技集團)旗下《中台灣生活網頻道》於2020年申請變更(目前審議中)為新聞台的機會。

NCC發言人翁柏宗表示，委員會6日的初步共識，對於要申請取得新聞頻道執照者，應依《衛廣法》第6條新設方式來取得，翁柏宗強調，主要是頻道新設與變更的審議程序差異很大、規格不同，為求公平與一致性，所以針對新聞頻道的部份要做出區隔。另一方面，新聞台在數量上並沒有總量管制的問題

翁指出，委員會6日初步共識是要申請新聞頻道要依據《衛廣法》第6條來申設，是開大門走大路做法，不需要修法。意思是立即生效，如此一來，對於還在審議中的《中台灣生活網頻道》申請變更為全新聞頻道《台灣生活網》，等於是完全沒機會了。

《中台灣生活網頻道》原本服務區是以台中、南投、雲林等中部縣市觀眾為主，台數科2019年合併大揚、新永安2家有線系統後，服務區擴大到嘉義、台南，因此希望將《中台灣生活網》頻道名稱變更為《台灣生活網》，且因其內容屬性原本即有70%屬於新聞，也一併申請頻道屬性由綜合台變更為新聞台。

▲台數科與LINE TV合作，集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）
▲為爭取新聞台過關，台數科集團董事長廖紫岑曾親自出席NCC說明。（資料照片／台數科提供）

該申請案送進NCC之後，先是在2020年3月11日決議許可此案變更為新聞台，沒想到隔周NCC又復議否決要重審，當時的發言人蕭祈宏曾解釋，有委員認為，上周決議許可時，有些地方想得不夠嚴謹，業者該提供的資料也沒有很充分，對此案需要更慎重去考量。此案經當時的代主委陳耀祥簽署後，同意復議，將續行審議另行召開諮詢會議，對該頻道轉型為新聞台提出外部專家學者意見。台數科申設新聞台煮熟鴨子就這樣飛了！

此案引起外界譁然，還引發民進黨高層政治角力傳說，甚至扯出案外案疑雲，「徐永明聲稱300萬元現金是去年底向學長級的某部會首長借貸而來的，陪同出席的還有台數科（6464）董事長廖紫岑，懷疑這筆錢不排除與台數科今年初通過NCC審查一事有關」。

雖然《中台灣生活網頻道》變更新聞台一案目前還卡在NCC未決議准否，但6日NCC一句「初步共識」，已然斷送其轉型新聞台的前程。

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