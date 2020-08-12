揭露台數科申請新聞台爭議始末！NCC：請給獨立機關專業審查空間



▲台數科集團董事長廖紫岑（圖／台數科提供）



記者陳世昌／台北報導



針對外界傳聞報導「徐永明聲稱300萬元現金是去年底向學長級的某部會首長借貸而來的，陪同出席的還有台數科（6464）董事長廖紫岑，懷疑這筆錢不排除與台數科今年初通過NCC審查一事有關」，NCC12日再次發布新聞強調是依法審查台中台數科集團旗下「中台灣生活網」變更為新聞台案。該案NCC先是決議通過，隔周確認議事錄時復議成功重行審議，之後即引起外界各種傳聞。

《中台灣生活網頻道》原本服務區是以台中、南投、雲林等中部縣市觀眾為主，台數科2019年合併大揚、新永安2家有線系統後，服務區擴大到嘉義、台南，因此希望將《中台灣生活網》頻道名稱變更為《台灣生活網》，且因其內容屬性原本即有70%屬於新聞，這次也一併申請頻道屬性由綜合台變更為新聞台。



▲中台灣生活網（圖／翻攝YouTube）



NCC表示，本案依法由委員會議審議，於109年3月4日第899次、3月11日第900次委員會議審議，台數科負責人廖紫岑有到會陳述。



不料NCC先是決議許可此案變更為新聞台，隔周又復議否決，當時的發言人蕭祈宏曾解釋，有委員認為，上周決議許可時，有些地方想得不夠嚴謹，業者該提供的資料也沒有很充分，對此案需要更慎重去考量。此案經當時的代主委陳耀祥簽署後，同意復議，將續行審議另行召開諮詢會議，對該頻道轉型為新聞台提出外部專家學者意見。台數科申設新聞台煮熟鴨子就這樣飛了！

NCC強調，NCC依法審理人民申請案，對於政策相關重大案件，更採審慎審理態度，復議案亦屬合議制機關作成最終決定前正常程序，盼社會各界勿對個案妄加影射臆測，留予獨立機關依專業審查個案空間。





▲台數科集團與業界合作發展台中自駕車系統（圖／台數科提供）



NCC對已決議的案件提出復議，上一次是發生在民國104年，實屬罕見，後續效應因而引發諸多爭議，包括傳聞有政治力介入、行政院長蘇貞昌對通過此案「震怒」，以及最近的立委徐永明300萬元案。



台數科（6464）於12日中午也發出聲明稿表示，針對媒體報載，檢調偵辦立委集體收賄案時，影射此事與本公司向NCC申請頻道變更案有關乙節，本公司特此鄭重聲明：

一、 北檢偵辦SOGO案與台數科無關，上述報導內容與事實不符。

二 、本公司申請頻道屬性變更，NCC審查均依法定程序進行，絕無媒體報導所影射的事項，且從未就此事請託徐永明先生。

三、有關徐永明先生的現金流向，目前該案檢調偵辦中，相信檢調不會外洩偵查內容，相關報導顯屬虛構，請外界勿作無謂之渲染及揣測。