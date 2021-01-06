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《中台灣生活網》不能轉型全新聞頻道　未來6年還要降低新聞比例

▲▼《中台灣生活網頻道》（圖／翻攝Line Today）
▲《中台灣生活網頻道》（圖／翻攝Line Today）

記者陳世昌／台北報導

NCC6日通過《中台灣生活網頻道》營運執照到期申請換照，但該案附帶要求在未來6年、下一次換照時，要降低新聞內容比例，該頻道目前有70%屬於新聞性內容，NCC覺得太高，不像一個綜合頻導該有的樣子，所以採取「行政指導」要求降低新聞比例，至於該降到多少才符合NCC理想？發言人翁柏宗表示，NCC將組工作小組討論，讓頻道業者有所依循。

台數科集團(6464)旗下鑫傳視訊廣告股份有限公司所屬的《中台灣生活網頻道》6年期執照即將於13日到期，NCC6日通過換發執照申請案，但一個有法律性的要求，需在未來6年要達成完容比例調整。

▲▼《中台灣生活網頻道》（圖／翻攝Line Today）
▲《中台灣生活網頻道》（圖／翻攝Line Today）

翁柏宗表示，外部初審諮詢委員建議，該綜合頻道新聞佔比達70%，期勉其回歸綜合頻道屬性、開拓多元節目類型，新聞報導比例應逐年降低，增加文化、教育、地方及調查報導專題節目，以提供符合綜合頻道之定位與屬性。

NCC委員會議6日也完成一個備忘錄，要組成工作小組，討論頻道屬性與製播內容比例，讓頻道業者有所依循。

《中台灣生活網頻道》去年申請名稱變更為《台灣生活網》，並轉型為100%全新聞頻道，此案已被NCC共識否決。如今《中台灣生活網頻道》不但無法轉型新聞頻道，還被要求未來6年要降低新聞比例。

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