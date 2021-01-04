拐3少女拍裸照、上床！色男扮名醫誘騙黑道大哥孫女「遭祭追殺令」

▲沈男誘騙黑道大哥的孫女交往並發生關係，遭江湖祭出追殺令，同時間還以同樣手法誘騙其他2名少女。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

已婚的沈姓男子2018年間以化名於交友軟體上，冒充知名醫院婦產科醫師，誘騙已故黑道大哥的16歲孫女小潔（化名）交往、發生關係，還持裸照要脅對方繼續配合，事後遭江湖祭出追殺令，全案法院審理中；然而，同年11月至2019年2月間，沈男其實還接續誘騙17歲少女小婷（化名）、15歲的少女小妍（化名）拍裸照，並與小婷發生關係，日前士林地院審結後，將沈男判刑3年2月。

回顧整起事發經過，沈男2018年間於臉書使用化名，假冒是知名婦產科醫師，結識年僅16歲的小潔，並相約見面，發生關係，事後他還向小潔揚言自己與黑白兩道關係良好，以公布裸照，要脅小潔繼續配合外出與他上床。不料，小潔其實是一名已故黑道大哥的孫女，其母親得知女兒遭性侵、恐嚇後，立即報警，而道上兄弟聞訊後，祭出追殺令，打算揪出沈男算帳；不過檢警於2019年8月早一步先找到沈男，訊後依妨害性自主罪嫌起訴，目前全案由法院審理中。

除了前案，沈男同年11月再度使用交友軟體，先是結識17歲的小婷，將對方帶往汽車旅館發生關係，還偷拍下2人性愛過程，存入手機裡；到了2019年2月，沈男同樣使用交友軟體，結識15歲的小妍，雙方曖昧後，他隨即要求對方自拍裸露胸部、私密處的照片回傳，怎料，同年6月得知小妍不願繼續自拍裸照後，他竟恐嚇小妍要公開裸照，同時間還假扮小妍母親，假裝對話，佯稱要公開2人關係，使小妍心生畏懼，再度拍裸照回傳。直到檢警偵辦沈男前案期間，因查扣手機，才得知全情，小婷、小妍一事隨之曝光。

士林地院審理期間，念在沈男坦承不諱，已與2名少女達成和解，依約賠償，審酌後依拍攝少年為性交行為之電子訊號、製造少年為猥褻行為之電子訊號、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，將沈男判刑3年2月。

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