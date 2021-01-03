　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

▲員警沿路以警用機車鳴笛開道。（圖／八德警分局提供）

▲員警沿路以警用機車鳴笛開道。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1歲吳姓男童2日下午突然在家熱痙攣導致熱昏迷，著急的父母急著開車送醫，竟在八德區東勇街逆向行駛，適巧遇到正在執勤的員警陳子捷上前盤問，立即大聲呼救說小孩有緊急狀況需就醫，陳員立刻上前查看確認後，立即主動鳴笛開道，在3分鐘內護送至醫院救治後幸無大礙，家屬也男童熱痙攣暈倒 警開道護送幸無大礙。

▲▼在短短3分內將男童送[抵醫院救治。（圖／八德警分局提供）

▲▼在短短3分內將男童送[抵醫院救治。（圖／八德警分局提供）

▲▼在短短3分內將男童送[抵醫院救治。（圖／八德警分局提供）

警方表示，吳姓男子昨日下午1時許，開車行經八德區東勇街逆向行駛，員警見狀遂上前盤查，副駕駛座李女見到正在執勤的大安派出所員警陳子捷，立即大聲呼救神色緊張地說小孩有緊急狀況需就醫，陳員立刻上前查看，發現原來是一名1歲多的男童因發高燒導致熱痙攣且有失去意識的現象，男童父親吳男決定自行趕緊開車送醫，希望警方協助開道。

陳員了解後認為情況危急，立即請吳男開車跟在他後面，以警用機車鳴警報器替心急的民眾開道，送往在大約2公里外聖保祿醫院急診救治，僅花3分鐘就抵達醫院，所幸經緊急救治後，吳童身體恢復良好，狀況穩定幸無大礙，吳童父母親感謝員警積極協助送醫開道，縮短前往就醫的路程十父感謝員警幫忙。

►含燕窩、雪蛤，補充膠原蛋白讓肌膚澎潤美麗

ET快訊
凌晨4點出門工作　72歲嬤遭酒駕賓士輾斃
韓媒讚台灣經濟成長「世界第一」！　完勝南韓原因曝
25歲陸女星跨年猝死　「半夜最後訊息」曝光
陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只排第三　前兩名不堪入目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道3號南向333.9K拖吊車翻覆　車上所載自小客車也遭殃

1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場　3日下午4時限量開放2千人入場

桃園病男深夜跌落床難動彈　暖警及時伸援手

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警獲悉暖心發動捐款協助

老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

台電桃園區營業處長楊顯輝的重要功課　落實推動節電綠電政策

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝享壽85歲　西螺老家低調治喪

水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

國道3號南向333.9K拖吊車翻覆　車上所載自小客車也遭殃

1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場　3日下午4時限量開放2千人入場

桃園病男深夜跌落床難動彈　暖警及時伸援手

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警獲悉暖心發動捐款協助

老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

台電桃園區營業處長楊顯輝的重要功課　落實推動節電綠電政策

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝享壽85歲　西螺老家低調治喪

水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

藍營擬臨時會刪健保、勞保預算？　鄭運鵬揭真正目的：別亂找理由

不畏寒流爬栗松溫泉！他「下肢無力」急求救…15救難員輪流揹下山

香港已訂購2250萬劑疫苗　最快2月展開全民接種

外星人垃圾入侵太陽系！長相奇異可反引力　科學家竟還以為是彗星

寒流驚見外送員「裸身送餐」　叼餐點狂奔找地址...網笑：辛苦了

1年看診192次！無病爺逛診所「爽拿藥打點滴」　醫氣炸36字反擊

北韓元旦異常安靜！第8次全代會「毫無消息」　專家估：4日後舉行

北市失業人口創6年新高！2020上半年5.1萬人丟飯碗　失業給付增4成

獨／本土女優全裸海晃「加工」雙球　嬌喊：喜歡被別人看的刺激感

凌晨4點出門工作…擦撞無牌機車倒地！72歲嬤慘遭「酒駕賓士輾斃」

地方熱門新聞

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

85歲翁搬回台住兒豪宅「想再婚」

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤熱絡

嘉南高紅月！網嚇：2021災難預兆

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

台電桃園區營業處處長　楊顯輝接任

即／白沙屯火燒山！濃煙狂竄駕駛看傻

國道3號拖吊車翻覆所載自小客車也遭殃

1歲兒熱痙攣昏迷　警鳴笛開道送醫

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警發動捐款協助

農遊券振興再加碼　新北農會響應創商機

台南市查核豬原料原產地標示結果合格

空手道「米其林教練」　跨海募款為偏鄉學子圓夢

更多熱門

相關新聞

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

桃園市平鎮區廖姓男子跨年夜返家時，突然在大樓電梯口前暈倒昏迷不醒，嚇壞社區居民，警方與消防人員據報趕來，發現廖男衣著單薄且臉色蒼白，消防人員拍倒呼叫均無反應，還好送醫途中順利聯絡家人到醫院，廖男經過醫療救治後挽回一命，妻子感謝警方與消防人員及時搶救，直呼是「2021新年最好的禮物」。

泳池「壓男童入水」2秒遭起訴！本人回應了

泳池「壓男童入水」2秒遭起訴！本人回應了

11歲男童遭活人獻祭　耳鼻被割斷

11歲男童遭活人獻祭　耳鼻被割斷

夫載妻駕車送醫遇塞車　警車開道10分鐘到院

夫載妻駕車送醫遇塞車　警車開道10分鐘到院

發現爸媽身亡　5歲男童徒步求救

發現爸媽身亡　5歲男童徒步求救

關鍵字：

男童熱痙攣暈倒開道護送

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

章子怡罕見爆氣！選手演不到3分「被請下台」

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面