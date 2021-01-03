1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

▲員警沿路以警用機車鳴笛開道。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1歲吳姓男童2日下午突然在家熱痙攣導致熱昏迷，著急的父母急著開車送醫，竟在八德區東勇街逆向行駛，適巧遇到正在執勤的員警陳子捷上前盤問，立即大聲呼救說小孩有緊急狀況需就醫，陳員立刻上前查看確認後，立即主動鳴笛開道，在3分鐘內護送至醫院救治後幸無大礙，家屬也男童熱痙攣暈倒 警開道護送幸無大礙。

▲▼在短短3分內將男童送[抵醫院救治。（圖／八德警分局提供）

警方表示，吳姓男子昨日下午1時許，開車行經八德區東勇街逆向行駛，員警見狀遂上前盤查，副駕駛座李女見到正在執勤的大安派出所員警陳子捷，立即大聲呼救神色緊張地說小孩有緊急狀況需就醫，陳員立刻上前查看，發現原來是一名1歲多的男童因發高燒導致熱痙攣且有失去意識的現象，男童父親吳男決定自行趕緊開車送醫，希望警方協助開道。

陳員了解後認為情況危急，立即請吳男開車跟在他後面，以警用機車鳴警報器替心急的民眾開道，送往在大約2公里外聖保祿醫院急診救治，僅花3分鐘就抵達醫院，所幸經緊急救治後，吳童身體恢復良好，狀況穩定幸無大礙，吳童父母親感謝員警積極協助送醫開道，縮短前往就醫的路程十父感謝員警幫忙。

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