「台灣蘋果」超營養年外銷742公噸　專家提醒挑選果皮平滑最好

▲台灣棗109年外銷達742公噸。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署今（6日）指出，台灣棗具有果實碩大鮮亮、皮薄多汁，質地細緻清脆可口，且富含多種維生素及膳食纖維等特性，深受市場喜愛。由於每年春節前送禮需求大且品質要求高，該署透過棗技術服務團輔導農民培育精品棗供應市場，加上近期的低溫使得鮮脆口感更是提升，請消費大眾把握嚐鮮好時機。

農糧署說明，台灣棗栽培面積約1千8百公頃，年產量約3萬2千公噸，主產地為屏東縣、高雄市及臺南市，由於可以每年嫁接更新品種，爰該署輔導農民嫁接試驗改良場所育成新品種分散產期，包括早生種台農13號雪麗、中生種高雄12號珍愛及晚生種高雄11號珍蜜等，再搭配燈照進行產期調節，供應期已由原本12月至翌年2月，提早至11月即可產出，並延長至翌年4月仍可供果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網室生產優質安全。（圖／農糧署提供）



農糧署進一步指出，為讓消費者食用安全果品，減少用藥，輔導農友棗以網室栽培，並推動產銷履歷、國際驗證及落實分級包裝等全面品質管理，深受海內外消費者喜愛，外銷屢創佳績，外銷量已由106年276公噸，增加至109年742公噸。

農糧署強調，經過多年研育及選拔品種，加上精緻管理及疏果技術，台灣棗粒粒碩大，有「台灣蘋果」的美稱，果實含維生素B1、B2、菸鹼酸、C，及鉀、鈣、鎂、磷等營養成分與膳食纖維，送禮自用兩相宜，消費者收到精美棗禮盒，就像收到滿滿的福氣，健康心情都滿分，是最具台灣特色的年節時尚伴手禮。

至於要怎麼選購台灣棗？農糧署提醒，挑選時以果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為宜（台農13號色澤可選購微黃更佳），採買後可直接食用，或放入塑膠袋中密封冷藏以保持新鮮風味。