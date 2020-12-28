農友別大意！寒流30日來襲低溫下探7度凍4天　不防寒恐落果

▲農糧署建議，果樹防寒架設防風網。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署今（27日）表示，依據中央氣象局發布氣象資料，12月30日至1月2日上午，受寒流影響，各地天氣寒冷，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，必須呼籲農友趕快採取防寒措施。

農糧署指出，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆。寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

對較不耐寒蔬菜與瓜果類，農糧署提醒，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉部分，除塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

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農糧署接著提，果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，寒流過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。寒流過境後，若有受害，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

另外，農糧署表示，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，已通報各縣市政府密切注意，倘有災情顯現，請農民儘速向公所通報，後續亦請公所及地方政府依「農業天然災害救助辦法」規定程序辦理。