第2屆台灣炒飯王出爐　叉燒蛋炒飯、參巴醬G肉炒飯奪冠

▲經典美味組冠軍-叉燒蛋炒飯。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署舉辦第二屆「台灣炒飯王」全國賽，冠軍得主今（22日）揭曉，經典美味組由台南市飯賣人口炒飯專賣店的「叉燒蛋炒飯」封王，時尚領航組則由台中市綠朵休閒農場的「參巴醬G肉炒飯」奪冠。

農糧署表示，這次賽事分經典美味及時尚領航兩組，吸引全台163家料理高手，推出249組炒飯報名參賽，刷新108年225組的紀錄。本年參賽者在區域賽就要使用「具產銷履歷驗證且外包袋標示農委會公告優良水稻推廣食用品種」之原料米作為主要食材，經北、中、南、東區域賽進入全國賽的入圍隊伍共有24隊。

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▲第二屆「台灣炒飯王」選出雙冠軍。（圖／農糧署提供）



農糧署說明，「經典美味組」炒飯的末端售價需在新台幣80元以下，為選出更貼近市場消費需求的特色炒飯，除邀請7位專業評審團委員（佔70%總分）外，更特別邀請30位素人擔任消費端評審團委員（佔30%總分），組成包含統一超商推薦門市店長10位、網路部落客10位、上班族5位及大學生5位，兩者成績合計後，選出本年度「經典美味組」冠軍得主。

農糧署指出，台南市飯賣人口炒飯專賣店「叉燒蛋炒飯」奪冠，以現煮的臺稉9號米飯，搭配使用國產豬肉製成的叉燒肉，油花與米香完美融合，入口滑潤，咀嚼後香氣存留於口齒間令人回味。「時尚領航組」冠軍台中市綠朵休閒農場的參巴醬G肉炒飯，使用芋香濃郁的臺農71號米飯，與彈牙軟嫩的國產雞腿肉、南投紅心土雞蛋，以及充滿南洋風味的參巴醬拌炒，將國產米以異國風味點綴，更顯口感豐富。

▲農糧署指出，冠軍炒飯明年第一季就會在各大通路上市。（圖／農糧署提供）



第二屆選出雙冠軍炒飯，農糧署特別提到，明年第一季就會在全聯福利中心、家樂福、愛買及大潤發等超市、賣場鋪貨販售外，今年更首度與統一超商合作，將「時尚領航組」冠軍炒飯，透過4°C鮮食餐盒形式，於全台近6000家統一超商門市上架銷售，期待透過得獎炒飯業者與大型量販通路全台近7100處銷售據點，以分進合擊方式，讓全國消費者都有機會享用到冠軍炒飯的獨特魅力。