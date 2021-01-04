　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

▲▼乳品,牛奶,鈣質,營養,維生素,打卡,禮券,國健署,健康。（圖／國健署提供）

▲乳品含有豐富營養，為了鼓勵國人增加乳品攝取量，國健署特地舉辦「一起喝奶吧」拍照上傳抽好禮活動。（圖／翻攝自「食在好健康」fb，下同）

消費中心／綜合報導

想要開啟活力的一天，就要吃對食物和份量！想知道怎麼吃，就來看衛生福利部國民健康署的「我的餐盤」均衡飲食，每天必吃的六大類食物及比例，都在6句口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」中，簡單又好記。不過光是第一句「每天早晚一杯奶」就已有許多民眾做不到。乳品中富含優質蛋白質、鈣質、維生素等許多營養，但據衛福部統計，國人普遍乳品攝取量不足，為了鼓勵民眾多攝取乳品，國健署特別自即日起舉辦「一起喝奶吧」拍照上傳抽獎活動，除了能補充豐富營養，還有機會免費得到超商1200元禮券。

▲▼乳品,牛奶,鈣質,營養,維生素,打卡,禮券,國健署,健康。（圖／國健署提供）

▲人體一天所需的營養就在「我的餐盤」6句口訣中，其中「每天早晚一杯奶」是許多人忽略的環節。（圖／取自國健署「食在好健康」粉絲專頁）

過去大家認為牛奶是發育中的孩子才需要的營養品，但其實牛奶中的鈣質、優質蛋白質、維生素B2對全年齡層的民眾好處可不少！蛋白質和鈣質是孩子肌肉、骨骼成長的重要原料；運動族喝乳品，可以修復運動後的肌肉、補充流失的營養；長青族補充乳品中的豐富蛋白質，有助於預防肌少，補充鈣質才不易骨質疏鬆；乳品中的維生素B群則參與生理代謝，過去更有研究發現B2的攝取量與骨密度成正比，想要骨骼健康，千萬別忘記喝奶。在疫情持續緊繃的同時，每天早晚一杯奶不僅可讓全家人骨骼健康、增強體力，更有助於提升我們的抵抗力。

▲▼乳品,牛奶,鈣質,營養,維生素,打卡,禮券,國健署,健康。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲牛奶富含蛋白質、鈣質、維生素等，對孩子、青壯年和長青族都是很好的營養補充品。（圖／取自免費圖庫Pexels）

乳品對人體好處多多，但根據2013～2016年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，有高達8～9成的人每日乳品類攝取不足1份，7歲以上鈣質攝取量僅達建議量之30～50%，因此國健署建議每天早晚一杯奶，每天攝取2杯乳品類（1杯為240毫升），就可獲得約500毫克的鈣質（成人一日所需的50%），補足每日的鈣質缺口！好喝又充滿營養的牛奶你今天喝了嗎？部分會因牛奶中的乳糖引起腸胃道不適的人，或是吃素的民眾，無法喝牛奶也沒關係，可選擇豆干、傳統豆腐等鈣質含量高且具優質蛋白質的豆製品，深綠色蔬菜也能補充鈣質；牛奶不耐如乳糖、乳蛋白不適者則可先由小份量開始逐量增加，或是選擇乳糖含量較低的優酪乳、起司等代替。

▲▼乳品,牛奶,鈣質,營養,維生素,打卡,禮券,國健署,健康。（圖／國健署提供）

▲乳糖不耐者可以優格、優酪乳或起司替代牛奶。（圖／取自國健署「食在好健康」粉絲專頁）

身體要陪伴我們長長久久，當然得照顧好。快把「我的餐盤」6句口訣記下來，從第一句「每天早晚一杯奶」開始一整天營養攝取，即日起確實做到並按讚國健署「食在好健康」粉絲專頁，在「一起喝奶吧」貼文下方上傳自己拿乳品的照片（乳品種類以鮮乳、奶粉、保久乳、優酪乳、優格為限，調味乳、乳品入菜不入列），留言「#每天早晚一杯奶」並Tag一位好友，還能獲得超商禮券1200元的抽獎資格，至2021/1/9共會抽出10名愛喝乳品的幸運兒。

ET快訊
快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞畫面曝光！警連開5槍他再撞3
辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　熊貓發聲了
川普1hr電話錄音曝！施壓喬治亞州務卿「翻盤」：我要1萬17
極地冷空氣外流！寒流周四到探6度凍3天　鄭明典：降雪機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

你懂吃？東森好朋友生活節「我的餐盤你PLAY」闖關遊戲邊玩邊學吃出健康

跟著「我的餐盤」聰明吃！落實6大口訣吃營養　提升免疫力

拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

素食也能吃！罪惡「零食版鹽酥雞」登場　炸杏鮑菇、芋頭一次滿足

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

她跨年索吻！轉頭秒傻眼...男友跟媽媽深情嘴對嘴還伸舌頭

拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

素食也能吃！罪惡「零食版鹽酥雞」登場　炸杏鮑菇、芋頭一次滿足

汪小菲、大S「分離半年」回不了台灣崩潰！　背後真正原因曝光

郭台銘、劉揚偉睽違近一年再度同台　「鴻海研究院」今早舉辦揭牌儀式

台中早餐店老闆性侵女保險員焚屍　高大成「關鍵證詞」讓他判死刑

台中女服務生被嫌長得醜！　奧客再羞辱「沒男人睡就不爽呦」

直擊法比歐「街頭指纏未婚妻」！上樓梯緊盯護愛…寵妻2舉動閃爆

多吃蘑菇會變臭？「6個」讓私密處飄異味食物，少吃較安心！

快訊／永和拒檢駕駛逃亡畫面曝光！警連開5槍　騎士停紅燈全嚇傻

主動脈剝離「1原因」發病風險增6倍　你符合嗎？

英變種病毒再攻陷1國！　希臘首度發現4起病例

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　熊貓發聲了

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

消費熱門新聞

肉乾名店標錯價「200元變34元」賠50萬

麥當勞咖啡免費喝！元旦飲品優惠盤點

素食也能吃！零食版「鹽酥雞」登場

大潤發中崙店全面翻新！

喝牛奶拍照上傳　爽抽千元禮券

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度不知不覺喝完

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

咖啡囤起來！超商跨年優惠懶人包

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

美忍者／3招運動讓人維持美鼻

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

台酒團圓餐搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

更多熱門

相關新聞

悶壞了來趟偽出國之旅！

悶壞了來趟偽出國之旅！

2020年因為疫情的關係不能夠出國，想必大家應該都悶壞了吧！不過沒關係，在出國解禁之前，可以先在台灣有特色的異國景點旅遊，過過乾癮。

癌症時鐘快轉11秒！　「大腸癌」連13年居癌症之王

癌症時鐘快轉11秒！　「大腸癌」連13年居癌症之王

英國胖子太多零食禁買一送一！餐廳飲料不可續杯

英國胖子太多零食禁買一送一！餐廳飲料不可續杯

萊豬進口在即　花蓮各界宣示反萊豬護食安

萊豬進口在即　花蓮各界宣示反萊豬護食安

全台第一座彩色口罩牆！12夢境場景刷爆IG

全台第一座彩色口罩牆！12夢境場景刷爆IG

關鍵字：

乳品牛奶鈣質營養維生素打卡禮券國健署健康

讀者迴響

熱門新聞

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

男左轉未讓　小情侶撞上後座女友亡

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

致命X疾病來襲！　傳播快致死率高

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面