拍照上傳秀乳品「爽抽千元禮券」！牢記每天早晚一杯奶　補鈣長肌肉營養滿分

▲乳品含有豐富營養，為了鼓勵國人增加乳品攝取量，國健署特地舉辦「一起喝奶吧」拍照上傳抽好禮活動。（圖／翻攝自「食在好健康」fb，下同）

消費中心／綜合報導

想要開啟活力的一天，就要吃對食物和份量！想知道怎麼吃，就來看衛生福利部國民健康署的「我的餐盤」均衡飲食，每天必吃的六大類食物及比例，都在6句口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」中，簡單又好記。不過光是第一句「每天早晚一杯奶」就已有許多民眾做不到。乳品中富含優質蛋白質、鈣質、維生素等許多營養，但據衛福部統計，國人普遍乳品攝取量不足，為了鼓勵民眾多攝取乳品，國健署特別自即日起舉辦「一起喝奶吧」拍照上傳抽獎活動，除了能補充豐富營養，還有機會免費得到超商1200元禮券。

▲人體一天所需的營養就在「我的餐盤」6句口訣中，其中「每天早晚一杯奶」是許多人忽略的環節。（圖／取自國健署「食在好健康」粉絲專頁）

過去大家認為牛奶是發育中的孩子才需要的營養品，但其實牛奶中的鈣質、優質蛋白質、維生素B2對全年齡層的民眾好處可不少！蛋白質和鈣質是孩子肌肉、骨骼成長的重要原料；運動族喝乳品，可以修復運動後的肌肉、補充流失的營養；長青族補充乳品中的豐富蛋白質，有助於預防肌少，補充鈣質才不易骨質疏鬆；乳品中的維生素B群則參與生理代謝，過去更有研究發現B2的攝取量與骨密度成正比，想要骨骼健康，千萬別忘記喝奶。在疫情持續緊繃的同時，每天早晚一杯奶不僅可讓全家人骨骼健康、增強體力，更有助於提升我們的抵抗力。

▲牛奶富含蛋白質、鈣質、維生素等，對孩子、青壯年和長青族都是很好的營養補充品。（圖／取自免費圖庫Pexels）

乳品對人體好處多多，但根據2013～2016年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，有高達8～9成的人每日乳品類攝取不足1份，7歲以上鈣質攝取量僅達建議量之30～50%，因此國健署建議每天早晚一杯奶，每天攝取2杯乳品類（1杯為240毫升），就可獲得約500毫克的鈣質（成人一日所需的50%），補足每日的鈣質缺口！好喝又充滿營養的牛奶你今天喝了嗎？部分會因牛奶中的乳糖引起腸胃道不適的人，或是吃素的民眾，無法喝牛奶也沒關係，可選擇豆干、傳統豆腐等鈣質含量高且具優質蛋白質的豆製品，深綠色蔬菜也能補充鈣質；牛奶不耐如乳糖、乳蛋白不適者則可先由小份量開始逐量增加，或是選擇乳糖含量較低的優酪乳、起司等代替。

▲乳糖不耐者可以優格、優酪乳或起司替代牛奶。（圖／取自國健署「食在好健康」粉絲專頁）

身體要陪伴我們長長久久，當然得照顧好。快把「我的餐盤」6句口訣記下來，從第一句「每天早晚一杯奶」開始一整天營養攝取，即日起確實做到並按讚國健署「食在好健康」粉絲專頁，在「一起喝奶吧」貼文下方上傳自己拿乳品的照片（乳品種類以鮮乳、奶粉、保久乳、優酪乳、優格為限，調味乳、乳品入菜不入列），留言「#每天早晚一杯奶」並Tag一位好友，還能獲得超商禮券1200元的抽獎資格，至2021/1/9共會抽出10名愛喝乳品的幸運兒。