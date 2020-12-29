還沒停！罷免高閔琳二階30日送件　各議員被連署罷免進度曝光

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免行動依然不停歇，除無黨籍高雄市議員黃捷第二階段連署已經通過，訂於明年2月6日進行投票，罷免民進黨議員陳致中則宣告第二階段連署失敗，接著輪到罷免民進黨議員高閔琳團體，預計30日下午14時將送第二階段連署書至高雄選委會。

高雄市前市長韓國瑜今年6月遭罷免通過，成為我國史上首位被罷免的六都首長，罷免聲浪在各地逐漸傳開；桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷兩人罷免案均成案，分別定於1月16日、2月6日投票；至於已完成第一階段連署的高雄市議員陳致中日前因為第二階段連署份數不足宣告失敗。目前最新進度是罷免民進黨市議員高閔琳案，預計30日下午14時將送第二階段連署書至高雄選委會。

而據《選罷法》規定，第三選區（岡山、永安、彌陀、梓官、橋頭）的第二階段連署門檻，需達10%，約1萬9千多份，第三階段投票需達25%，約4萬7千多票，且有效同意票數多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。對此，高閔琳表示，台灣是個民主國家，有選舉罷免制度和多元的意見聲音；會尊重不同民意，繼續做好議員的本份和地方服務工作。

▲罷免林智鴻總部目前已經關門，改由其他店家進駐 。（圖／資料照）

除此之外，高雄罷免活動還沒結束，罷免民進黨市議員林智鴻在鳳山一家餐廳成立「罷鴻總部」，但後繼無力，目前已拉下鐵門。罷免三民區民進黨市議員康裕成總部已經收攤，但發言人表示罷免活動還在持續，目前收集份數約1萬1千份左右；而罷免民進黨市議員黃文益，總部也表示目前連署活動還正在持續收件中。

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