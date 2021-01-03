　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟黃捷表決萊豬零檢出「腳底抹油落跑」　罷捷總部：出來面對！

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免行動依然不停歇，無黨籍高雄市議員黃捷第二階段連署已經通過，訂於2月6日進行投票，投票時間逼近，罷捷總部也不斷有動作盼能催出高票，罷捷總部發言人徐尚賢痛批黃捷，在議會萊豬零檢出表決時「腳底抹油落跑」，要她出來面對；徐也諷刺黃，只會蹭前高雄市市長韓國瑜。

▲罷捷總部直播 。（圖／翻攝罷免黃捷-鳳山清捷行動本部）

▲罷捷總部直播 。（圖／翻攝罷免黃捷-鳳山清捷行動本部）

中央選舉委員會審查通過高雄市議員黃捷罷免案，決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。黃捷也表示會直球對決，不過，罷捷團體發言人徐尚賢1日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發布直播影片，當中質問黃捷，當初高雄市議會表決瘦肉精零檢出時，她為何要「腳底抹油落跑」，應給人民一個解釋，認為這是罷捷總部丟出的第一顆直球，但黃不願意接，更批是「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」，呼籲她早點出來面對。

發言人徐尚賢也提到，黃捷在臉書發表新年宣言不忘提及高雄人「投下三張票」的公民運動成果，他提醒黃捷：「過去的高雄已經成為歷史，歷史也已經書寫完畢，如今重提曾經的過去沒有任何意義，莫非是因為蹭韓助長了自己的網紅生涯，所以回味無窮，不提不罷休？」，徐批：「難道不貼標籤、不提過去、不搞分化就無法與鳳山人民對話了嗎？」

對此，市議員黃捷認為「落跑」這說法對她不公平，她說：「我一直以來對萊豬議題有很多把關跟提案，希望他們明辨事實，這說法不公平」；而對於自己被說蹭韓，她則反擊說：「我沒有，我從頭到尾都沒提到韓國瑜，我只是講一個事實。」

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
凌晨4點出門工作　72歲嬤遭酒駕賓士輾斃
韓媒讚台灣經濟成長「世界第一」！　完勝南韓原因曝
25歲陸女星跨年猝死　「半夜最後訊息」曝光
陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只排第三　前兩名不堪入目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市失業人口創6年新高！2020上半年5.1萬人丟飯碗　失業給付增4成

國民黨2022吹青年參政「七號角」　陳以信：從年輕世代贏回民心

韓國瑜岳父李日貴病逝　江啟臣表達哀悼與敬意

轟黃捷表決萊豬零檢出「腳底抹油落跑」　罷捷總部：出來面對！

健保、勞保、國保齊漲！　李彥秀批民進黨一黨專制「三寶治國」

孫大千曝萊豬叩關「業者5選擇」：燒臘店讓民進黨的臉又紅又腫

旅美民主人士洪哲勝辭世享壽81歲　僑界踴躍追思

獨派大老周叔夜元旦巴西辭世　享壽86歲

台灣好湯3大好康！滿額「抽30萬元住宿券」　吳鳳、眾量級曝玩法

黃捷當伴娘擠出「超兇長輩」！大尺度上下全露　逼哭閨蜜新娘

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

北市失業人口創6年新高！2020上半年5.1萬人丟飯碗　失業給付增4成

國民黨2022吹青年參政「七號角」　陳以信：從年輕世代贏回民心

韓國瑜岳父李日貴病逝　江啟臣表達哀悼與敬意

轟黃捷表決萊豬零檢出「腳底抹油落跑」　罷捷總部：出來面對！

健保、勞保、國保齊漲！　李彥秀批民進黨一黨專制「三寶治國」

孫大千曝萊豬叩關「業者5選擇」：燒臘店讓民進黨的臉又紅又腫

旅美民主人士洪哲勝辭世享壽81歲　僑界踴躍追思

獨派大老周叔夜元旦巴西辭世　享壽86歲

台灣好湯3大好康！滿額「抽30萬元住宿券」　吳鳳、眾量級曝玩法

黃捷當伴娘擠出「超兇長輩」！大尺度上下全露　逼哭閨蜜新娘

外星人垃圾入侵太陽系！長相奇異可反引力　科學家竟還以為是彗星

寒流驚見外送員「裸身送餐」　叼餐點狂奔找地址...網笑：辛苦了

1年看診192次！無病爺逛診所「爽拿藥打點滴」　醫氣炸36字反擊

北韓元旦異常安靜！第8次全代會「毫無消息」　專家估：4日後舉行

北市失業人口創6年新高！2020上半年5.1萬人丟飯碗　失業給付增4成

獨／本土女優全裸海晃「加工」雙球　嬌喊：喜歡被別人看的刺激感

凌晨4點出門工作…擦撞無牌機車倒地！72歲嬤慘遭「酒駕賓士輾斃」

王心凌怨緋聞男友搶新聞：煩欸！　曝光高雄場時間點

「偷吃日記＋性高潮文章」扯作風歐美　正宮心碎聯手大姑猛打臉

車主自己拍「好萊塢風格」賣車短片　裝B劇情、走音配樂超有創意

政治熱門新聞

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

不配合萊豬行政命令　陳學聖爆藍營首長下場

孫大千曝萊豬叩關「業者5選擇」：燒臘店讓民進黨的臉又紅又腫

板橋水管破17hrs　侯友宜：台水連自己管線都找不到？

蔡英文：基本生活費調高7千「歷年最高」

外交使節團「勝選宴」僅蔡英文出席　外交部：維安考量

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

蔡英文、習近平講稿比一比　台灣已不再有「元旦文告」

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

獨派大老周叔夜元旦巴西辭世　享壽86歲

女兵遭性騷「穿什麼顏色」　長官回結善緣

罷捷總部轟黃捷表決萊豬「腳底抹油落跑」

店家公告台灣豬便當漲10元　侯友宜下令嚴查

2021國運坎坷？他曝「台需2貴人」

更多熱門

相關新聞

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

無黨籍高雄市議員黃捷雖然是政壇新人，憑藉著姣好的外型及不錯的問政表現，在民眾眼中擁有不錯的人氣。黃捷1日在個人Instagram上分享了3張大尺度性感照，身穿小露香肩、開高衩禮服，大方露出事業線及美腿。照片分享後吸引許多網友朝聖喊讚，還有人說「2021最美的照片」、「太好看了，對長輩太刺激啦。」

還沒停！罷免高閔琳二階30日送件

還沒停！罷免高閔琳二階30日送件

黃捷遭罵「喜歡互舔」和解又被攻擊　不忍了！

黃捷遭罵「喜歡互舔」和解又被攻擊　不忍了！

羅智強：罷免王浩宇案遭「陳菊查水表」

羅智強：罷免王浩宇案遭「陳菊查水表」

鳳山人做圖催罷免黃捷！竟用高嘉瑜照片

鳳山人做圖催罷免黃捷！竟用高嘉瑜照片

關鍵字：

黃捷罷免罷捷

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

章子怡罕見爆氣！選手演不到3分「被請下台」

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面