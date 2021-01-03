轟黃捷表決萊豬零檢出「腳底抹油落跑」　罷捷總部：出來面對！



▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免行動依然不停歇，無黨籍高雄市議員黃捷第二階段連署已經通過，訂於2月6日進行投票，投票時間逼近，罷捷總部也不斷有動作盼能催出高票，罷捷總部發言人徐尚賢痛批黃捷，在議會萊豬零檢出表決時「腳底抹油落跑」，要她出來面對；徐也諷刺黃，只會蹭前高雄市市長韓國瑜。

▲罷捷總部直播 。（圖／翻攝罷免黃捷-鳳山清捷行動本部）

中央選舉委員會審查通過高雄市議員黃捷罷免案，決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。黃捷也表示會直球對決，不過，罷捷團體發言人徐尚賢1日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發布直播影片，當中質問黃捷，當初高雄市議會表決瘦肉精零檢出時，她為何要「腳底抹油落跑」，應給人民一個解釋，認為這是罷捷總部丟出的第一顆直球，但黃不願意接，更批是「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」，呼籲她早點出來面對。

發言人徐尚賢也提到，黃捷在臉書發表新年宣言不忘提及高雄人「投下三張票」的公民運動成果，他提醒黃捷：「過去的高雄已經成為歷史，歷史也已經書寫完畢，如今重提曾經的過去沒有任何意義，莫非是因為蹭韓助長了自己的網紅生涯，所以回味無窮，不提不罷休？」，徐批：「難道不貼標籤、不提過去、不搞分化就無法與鳳山人民對話了嗎？」

對此，市議員黃捷認為「落跑」這說法對她不公平，她說：「我一直以來對萊豬議題有很多把關跟提案，希望他們明辨事實，這說法不公平」；而對於自己被說蹭韓，她則反擊說：「我沒有，我從頭到尾都沒提到韓國瑜，我只是講一個事實。」

時間對我們來說完全沒用！