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批中伸手北極是「共產主義幻想」！華春瑩反問：美離南海有多遠？

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧日前說，中國遠在北極900英里外，要想成為附近的國家，根本是「共產主義的幻想」。對此，中國外交部發言人華春瑩今（5）日反問，不知道蓬佩奧有無量過，美國本土距離南海有多遠？「美國幻想是什麼？」

針對蓬佩奧的言論，華春瑩在記者會上先誇他距離算得很準，但卻說美國距離南海有8,300多英里，夏威夷距離南海也有5,800多英里，質疑美方為何還常年派軍機軍艦去南海軍演和抵近偵察？「僅2020年12月一個月內，美國海軍無人機就在南海、東海上空開展了至少9次空中偵察飛行活動。在南海問題上美國幻想是什麼？」

「和平與合作是當前北極形勢的主流。」華春瑩說，中國是近北極國家之一，這是不容否認的地理、自然和社會現實，不以任何組織和個人的意志為轉移，北極的跨區域和全球性問題與中國密切相關。

不過，華春瑩卻強調，中國會尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，並願意為北極和平、穩定、可持續發展做出積極貢獻，因此相關方面也應尊重北極域外國家依法在北極展開活動的權利和自由。

最後她指出，中國期待與有關各方一道，本著相互尊重、合作共贏的理念，合力推進北極可持續發展，並批評蓬佩奧無視客觀事實，炒作意識形態，渲染北極安全威脅，與當前國際社會在北極加強合作的大勢不符。

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