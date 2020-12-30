山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

▲山東艦即將前往南海進行編隊訓練。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）



記者林彥臣／綜合報導

大陸首艘自主研發航母「山東艦」，剛抵達三亞航母基地一周，三亞海事局就發布了三則航行警告，宣告在南海相關海域進行為期10天的軍事訓練。對此有大陸軍事專家認為，這次軍事訓練不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，如果遇到他國的挑釁，就「實打實交鋒」。

根據《環球時報》報導，海軍新聞發言人劉文勝海軍大校介紹，20日中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。有消息顯示，山東艦隨後停靠於三亞航母基地。最新衛星照片顯示，山東艦已經不在港口。

相關專業人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。

軍事專家宋忠平表示，山東艦抵達母港停靠補給之後就投入到軍事訓練是很正常的事情，一方面任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，盡快形成完整的戰鬥力和保障力；未來訓練強度會不斷提升，「當前訓練課目可能主要有兩方面，一個是山東艦和其它驅、護艦之間的匹配性訓練，另一個是艦載機起降等。」

▲美軍也經常在南海執行偵查或自由航行任務。（圖／達志影像／美聯社）



由於美軍在南海的偵查或自由航行行動相當頻繁，宋忠平認為，假若在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為了確保自身訓練的安全，在必要的時候山東艦會臨時擔負對「他國艦機實施驅離的任務」。

宋忠平強調，同時這也會是訓練的一部分內容，因為訓練的意義就是要對真實對手開展相關作戰能力的演練，「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實地進行一次交鋒。」

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