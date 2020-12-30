　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

▲▼大陸首艘國產航母山東艦政委宋文君介紹近期演訓情況。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

▲山東艦即將前往南海進行編隊訓練。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

記者林彥臣／綜合報導

大陸首艘自主研發航母「山東艦」，剛抵達三亞航母基地一周，三亞海事局就發布了三則航行警告，宣告在南海相關海域進行為期10天的軍事訓練。對此有大陸軍事專家認為，這次軍事訓練不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，如果遇到他國的挑釁，就「實打實交鋒」。

根據《環球時報》報導，海軍新聞發言人劉文勝海軍大校介紹，20日中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。有消息顯示，山東艦隨後停靠於三亞航母基地。最新衛星照片顯示，山東艦已經不在港口。

相關專業人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。

軍事專家宋忠平表示，山東艦抵達母港停靠補給之後就投入到軍事訓練是很正常的事情，一方面任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，盡快形成完整的戰鬥力和保障力；未來訓練強度會不斷提升，「當前訓練課目可能主要有兩方面，一個是山東艦和其它驅、護艦之間的匹配性訓練，另一個是艦載機起降等。」

▲▼美國軍艦航行南海。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍也經常在南海執行偵查或自由航行任務。（圖／達志影像／美聯社）

由於美軍在南海的偵查或自由航行行動相當頻繁，宋忠平認為，假若在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為了確保自身訓練的安全，在必要的時候山東艦會臨時擔負對「他國艦機實施驅離的任務」。

宋忠平強調，同時這也會是訓練的一部分內容，因為訓練的意義就是要對真實對手開展相關作戰能力的演練，「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實地進行一次交鋒。」

►蘭蔻「粉水」小紅書爆紅！下殺近5折才990元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面：為2020畫上「圓滿句號」

日本將研發「日版戰斧飛彈」　射程2000公里涵蓋中國、北韓

南海跨年不平靜！　解放軍「軍事訓練」航警三連發

美MQ-4C無人機「緊貼廣東沿海」飛到海南島　超狂路線曝光

葉門胡塞軍宣稱戰果　擊毀沙烏地陸製彩虹4型無人機

俄國核攻擊潛艦「花豹號」升級　船員居住環境改善還裝導彈

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

首批「蘇-57隱形戰機」已交付俄軍　將測試加掛「高超音速武器」

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

低溫特報！30日起急凍6°C 最強寒流冰封40hrs

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面：為2020畫上「圓滿句號」

日本將研發「日版戰斧飛彈」　射程2000公里涵蓋中國、北韓

南海跨年不平靜！　解放軍「軍事訓練」航警三連發

美MQ-4C無人機「緊貼廣東沿海」飛到海南島　超狂路線曝光

葉門胡塞軍宣稱戰果　擊毀沙烏地陸製彩虹4型無人機

俄國核攻擊潛艦「花豹號」升級　船員居住環境改善還裝導彈

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

首批「蘇-57隱形戰機」已交付俄軍　將測試加掛「高超音速武器」

5個最激情體位好好學起來　讓前男友做夢也回味

工人討薪水！遭老闆撂人痛打「氣槍灌肛門」　痛苦躺床1個月慘死

韓國人嗆「台灣落後」完全不想來！鄉民認了：南韓全面超車

林志穎深夜等充電「車上吃豆花」　網一看LOGO大驚：特斯拉！

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

歐盟、中國完成投資協定談判　預計30日對外宣布

「中國防控嚴密、有效」　鍾南山：冬天不會有大規模疫情爆發

李孝利奪獎在家錄感言…穿「DIY棉被禮服」登場！　網笑翻：完全看不出

「城市全毀了」！克羅埃西亞6.4強震至少1死　鄰國核電廠緊急停機

寒流到台灣了！往南急速狂降「2次寒潮爆發」21度→6度　夾雨冰番薯

龐貝城考古驚見「小吃攤」遺址　完整雞鴨壁畫...揭2000年前美食

軍武熱門新聞

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇挑釁就交鋒

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

美MQ-4C無人機「緊貼廣東沿海」飛到海南島　超狂路線曝光

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

俄國核攻擊潛艦花豹號升級

葉門胡塞軍擊毀沙烏地彩虹4型無人機　

南海不平靜　陸軍演航警三連發

杜特蒂嗆美國：提供2000萬劑疫苗　否則美軍滾出去

扯「管制藥物」想栽贓昏迷士兵？　軍方報告3度改口遭醫院打臉

首批蘇-57已交付俄軍　將測試加掛高超音速武器

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

更多熱門

相關新聞

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面

解放軍中部戰區28日發布了一則「戰略火箭軍」的試射「東風-5」洲際彈道飛彈的影片，並且強調，這則影片是為2020年畫上一個「圓滿的句號」。

防變種病毒　菲律賓禁19地區旅客入境

防變種病毒　菲律賓禁19地區旅客入境

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

賓士狂飆還追不上邁薇　網笑瘋

賓士狂飆還追不上邁薇　網笑瘋

印度出現6確診「變種病毒」：皆英國移入

印度出現6確診「變種病毒」：皆英國移入

關鍵字：

山東艦南海宋忠平東南亞要聞軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

即／台中壓路機輾過同事　工人無呼吸心跳

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

體感暴降15°C冰冷48小時！7縣市6°C↓

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面