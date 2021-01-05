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台南市圓環多事故　東門城圓環動工調整標線

▲為改善台南市東區東門城圓環交通事故頻傳狀況，台南市交通局將於1月7日施工調整環內標線，並提醒用路人遵循標線指示用路，確保行車安全。（圖／記者林悅攝）

▲為改善台南市東區東門城圓環交通事故頻傳狀況，台南市交通局將於1月7日施工調整環內標線，並提醒用路人遵循標線指示用路，確保行車安全。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為改善台南市東區東門城圓環交通事故頻傳狀況，台南市交通局將於1月7日施工調整環內標線，調整項目包括外側增設右彎車道，以及路側停車格由垂直車行方向調整為平行車行方向，期望提供用路人更安全順暢的道路環境，也提醒用路人遵循標線指示用路，確保行車安全。

交通局局長王銘德表示，圓環是古都台南早期發展的道路規劃特色，為集各主要幹道車流的交通樞紐，隨著時代變遷，車流不斷增長，也導致圓環成為台南市區事故率偏高的地點，市長黃偉哲指示交通局針對圓環研議安全改善方案，以降低圓環事故發生率及提高圓環內的交通流暢度。

▲為改善台南市東區東門城圓環交通事故頻傳狀況，台南市交通局將於1月7日施工調整環內標線，並提醒用路人遵循標線指示用路，確保行車安全。（圖／記者林悅攝）

交通局長王銘德指出，東區東門城圓環是台南目前少數保留原有繞行方式，仍未設置號誌加以管制的圓環之一，據交通局統計分析，該圓環於2019年共計發生高達92件A2受傷事故，「繞行圓環機車與右轉出圓環汽車碰撞」為最主要的肇事型態，共發生58件，佔總事故件數比例高達63％。其次則為「自路側停車格倒車之汽車與外環繞行機車碰撞」的肇事型態，佔總事故件數比例達20％。

本次東門城圓環透過工程手段進行改善，即是針對上述兩種事故型態調整車道及停車格位配置，增設右彎車道引導出圓環車輛提早靠右行駛、直行或繞行圓環車輛則由內側車道行駛，避免車輛於路口交織，並將停車格改為平行車行方向，可避免汽車在倒車時因視距不足，與後方車輛碰撞。交通局也呼籲，駕駛人通過圓環時請牢記「禮讓環內車輛先行」、「應自外側車道駛離圓環，不可於內側車道右轉」等行車規則，共同維護行車安全環境。

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