防疫升級　西螺福興宮信眾提早點燈佑健康保平安

▲西螺福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，廟方今年特別製作了藥師琉璃佛配飾，供信眾隨身攜帶消災延壽、遠離病痛；廟方表示，藥師琉璃佛配飾只送不賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全球新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻，台灣防疫升級，民眾戴口罩勤洗手做好自我防疫措施外，也藉由宗教力量安定民心，距離農曆春節還有一個多月，已有民眾開始到廟宇點燈祈求來年平安順遂；西螺福興宮表示，2020年受到新冠肺炎疫情衝擊，人心浮動不安，民眾提前預約點燈情況熱絡。

▲雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟依往例在新的一年正月初九「玉皇上帝」萬壽，幫信眾點燈祈福，信眾也會在農曆春節前往廟宇報名點燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟依往例在每年農曆12月24日民間信仰習俗送神返回天庭日子後，會將信眾安奉太歲及點燈進行祈福圓滿儀式後整理，等待新的一年正月初九「玉皇上帝」萬壽，幫信眾點燈祈福，信眾也會在農曆春節前往廟宇報名點燈。

▲西螺福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，廟方今年特別製作了藥師琉璃佛配飾，供信眾隨身攜帶消災延壽、遠離病痛；廟方表示，藥師琉璃佛配飾只送不賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，2020年疫情嚴峻信眾前往祈福眾多，有的幫父母、子女點「藥師燈」，祈往平安健康度過這波疫情風暴，廟方今年特別製作了藥師琉璃佛配飾，供信眾隨身攜帶消災延壽、遠離病痛；廟方表示，藥師琉璃佛配飾只送不賣，結緣方式點「藥師佛燈」即贈一條，數量有限送完為止。

▲西螺福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，2020年疫情嚴峻信眾前往祈福眾多，有的幫父母、子女點「藥師燈」，祈往平安健康度過這波疫情風暴。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，2020年初受到新冠狀病毒疫情影響，衝擊各行連各業連大型宗教活動都暫停舉行，但民眾點光明燈、平安燈祈福趨吉避凶，根據資料並未減少，距離農曆春節還有38天，台灣鄰近國家新冠狀病毒有升溫跡象，信眾到廟洽詢「安太歲」、「媽祖平安燈」、「文昌燈」、「財利燈」等服務，情形比往年早，許多信眾提前完成點燈，現已報名點燈信眾約3千多人，祈求新的一年心靈平和、健健康康。

▲西螺福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，廟方今年特別製作了藥師琉璃佛配飾，供信眾隨身攜帶消災延壽、遠離病痛；廟方表示，藥師琉璃佛配飾只送不賣。（圖／記者蔡佩旻攝）



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