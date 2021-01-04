內埔警分局公布2020年十大易肇事路口　籲用路人小心行駛

▲屏東縣內埔警分局公布2020年十大易肇事路口 籲用路人小心行駛。圖局長李文章至路口勘察。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局盤點轄內內埔、萬巒、瑪家及泰武4鄉全般交通事故公布，整理出2020年10大易肇事路口，提醒用路人經過這些路段，小心駕駛，確保平安。

▲▼10大易肇事路口、分局長蔡耀順到路口勘察。



內埔警方說，該分局以往定期公布轄內十大易肇事路段，自2017年起，每年易肇事路段均在內埔鄉，且4年來易肇事路段集中在台一線上、內埔市區周邊道路（含鄰近美和科技大學的學人路）及屏東科技大學周邊道路。

為使用路人行使該路段能提高警覺，該分局更精確的分析易肇事的路口，十大易肇事路口分別是台一線與復興路口、自強路與勝利路口、壽比路與科大路口、台一線與新中路口、壽比路與學府路口、科大路與新生路口、科大路與大同路口、台一線與延平路口、台一線與自強路口、光明路與南華路口。

內埔警方指出，根據統計，每年年底及年初均為交通事故的高峰期，為使今年轄內的交通事故能有效降低，縣警局局長李文章並親自進行易肇事路口的會勘，分局長蔡耀順並率交通組長巴龍祥複勘，對於部分路口交通工程做出改善之建議，也陸續將於一月函發各權責機關辦理。

蔡分局長表示，除了公布十大易肇事路口提醒用路人及改善交通工程，對於各項交通教育的宣導及交通執法，仍將持續進行。

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