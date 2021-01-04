屏東酒駕逆向肇逃連環撞！4車毀爛釀7傷　醉駕駛2罪送辦

▲屏東縣鹽埔鄉南華大橋3日下午發生4車7傷車禍 ，圖車輛翻覆。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子駕駛自小客車3日下午行經屏東縣鹽埔鄉南華大橋時，先追撞前方自小貨車後，未停車查看，再往前衝下橋，跨越雙黃線衝撞兩台自小客車，造成4車共7人受傷，里港警方獲報趕往處理，會同消防人員將傷者分別送醫，並對李進行酒測，發現酒測值超過標準，訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

▲▼車頭全毀、車禍現場。

里港警分局3日下午17時30分許，接獲110報案在屏東縣鹽埔鄉南華大橋發生交通事故，旋即派遣警力前往處置，現場49歲李姓男子駕駛自小客車沿南華大橋北往南朝鹽埔方向行駛。

▲▼被撞自小客車、小貨車翻覆。

先追撞前方同向51歲張姓男子駕駛的自小貨車，之後繼續直行下橋，跨越雙黃線又撞擊對向車道分別為72歲曾姓男子及25歲楊姓男子兩人分別駕駛自小客車，共造成4台車輛車損，車內駕駛及乘客共7名受傷，其中一台翻覆，車頭全毀，車內物品散落一地，傷者經分別送往屏東基督教及長庚醫院就醫治療，並無大礙。

警方對李男進行酒測，發現酒測值超過法定標準值，訊後依公共危險等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，至於詳細事故責任歸屬，警方正依法調查當中。

里港警分局呼籲，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

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