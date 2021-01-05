越南移工酒後遇前僱主吵起來　1刀刺死他！躲廁所被揪出

記者陳崑福／屏東報導

李姓鐵工廠負責人4日晚上在屏東縣內埔鄉某食堂內，遇到先前僱用的越南籍黎姓移工，遭黎男持刀從後刺殺一刀，傷及肺部，傷勢過重送醫不治。內埔警方獲報將前往處理，將躲在食堂後方廁所內黎男逮獲逮獲，訊後5日依殺人罪嫌送辦，並擴大調閱監視器及清查兩人關係，以釐清詳細犯案動機。

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼作案工具、警方逮獲黎男。

內埔警分局昨日晚20時許，接獲119消防隊通報內埔鄉某食堂內，有一民眾遭人持刀刺傷案件，通報指述被害人背部有刀傷，傷勢嚴重，內埔警獲報後隨即調派線上快打部隊警力15餘人前往處理，為免衝突擴大，亦同時派員前往協助戒護傷患。

警方到場後，詢問在場目擊證人，稱作案犯嫌為43歲的越籍黎姓移工，因在店內疑與61歲的李姓被害人酒後細故發生口角，擅自持店內的刀子刺向被害人後逃離現場，警方不敢大意，控制後隨即清查現場，在店後方廁所內發現有人躲藏於內，確認黎姓男子涉案後當場逮捕，並於旁邊水槽內起出做案用刀子一把。李姓被害人背後遭刺一刀，送醫緊急搶救後於凌晨宣告不治，訊後依殺人罪嫌將黎男移送法辦。

分局長蔡耀順表示，天冷喝酒禦寒務必適量，以避免酒後誤事，並呼籲民眾遇有糾紛，務必報警處理，切勿私下解決，以免觸法及茲生事端。