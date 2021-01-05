　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南移工酒後遇前僱主吵起來　1刀刺死他！躲廁所被揪出

記者陳崑福／屏東報導

李姓鐵工廠負責人4日晚上在屏東縣內埔鄉某食堂內，遇到先前僱用的越南籍黎姓移工，遭黎男持刀從後刺殺一刀，傷及肺部，傷勢過重送醫不治。內埔警方獲報將前往處理，將躲在食堂後方廁所內黎男逮獲逮獲，訊後5日依殺人罪嫌送辦，並擴大調閱監視器及清查兩人關係，以釐清詳細犯案動機。

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼作案工具、警方逮獲黎男。

▲內城警方逮獲黎姓男子依殺人罪嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局昨日晚20時許，接獲119消防隊通報內埔鄉某食堂內，有一民眾遭人持刀刺傷案件，通報指述被害人背部有刀傷，傷勢嚴重，內埔警獲報後隨即調派線上快打部隊警力15餘人前往處理，為免衝突擴大，亦同時派員前往協助戒護傷患。

警方到場後，詢問在場目擊證人，稱作案犯嫌為43歲的越籍黎姓移工，因在店內疑與61歲的李姓被害人酒後細故發生口角，擅自持店內的刀子刺向被害人後逃離現場，警方不敢大意，控制後隨即清查現場，在店後方廁所內發現有人躲藏於內，確認黎姓男子涉案後當場逮捕，並於旁邊水槽內起出做案用刀子一把。李姓被害人背後遭刺一刀，送醫緊急搶救後於凌晨宣告不治，訊後依殺人罪嫌將黎男移送法辦。

分局長蔡耀順表示，天冷喝酒禦寒務必適量，以避免酒後誤事，並呼籲民眾遇有糾紛，務必報警處理，切勿私下解決，以免觸法及茲生事端。

ET快訊
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照
接到千元訂單！外送員臉臭「又來了」　內行曝內幕：難怪不爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」　改口道歉只賠70元

景美女中旁2度露鳥路人看呆…他遭逮曝「讓女學生看很興奮」

「永裕興18號」10船員生死不明　船長妻泣：請政府幫忙

元旦被煙火噴到！他爆氣約談判被放鳥　自拍「對空鳴槍」影片慘了

台南重機騎士頻點煞...回頭「青」還罵靠北！　網PO影片怒譙逼車

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」　改口道歉只賠70元

景美女中旁2度露鳥路人看呆…他遭逮曝「讓女學生看很興奮」

「永裕興18號」10船員生死不明　船長妻泣：請政府幫忙

元旦被煙火噴到！他爆氣約談判被放鳥　自拍「對空鳴槍」影片慘了

台南重機騎士頻點煞...回頭「青」還罵靠北！　網PO影片怒譙逼車

台股爆3480億大量！分析師：量比價先行　明天成交量是觀察重點

日本化妝教父揪「洗臉致命錯誤」　做錯小心斑點長出來

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

老濕姬導遊下一站泡溫泉！米砂攜手五大正妹推出2021公益性感年曆

耶～得到逗貓棒！橘貓「路邊偷雞毛撢子」　悠悠走過笑翻網友

省4,400元！「關西六福莊」2方案晚鳥加碼　免費升等肯亞樓中樓

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

社會熱門新聞

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

新竹未婚媽騙：血便！警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

即／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工斷頭慘死

快訊／台中夫妻吵架！尪返家見妻已死亡

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

乾兒自稱「鴨王」自己賺　貴婦爆氣：我臭掉了

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

即／監視器曝光　熊貓外送員掏BB槍遭砍

更多熱門

相關新聞

屏東3獨立書店進駐勝利星村　全國第2強

屏東3獨立書店進駐勝利星村　全國第2強

屏東縣獨立書店經營有成，今年爭取文化部推動實體書店發展補助計畫，有4家獲得補助，其中3家進駐屏東勝利星村，比例之高僅次於台北市，名列全國第二。

他撞傷7旬老婦不救　竟「公主抱」丟下橋滅口

他撞傷7旬老婦不救　竟「公主抱」丟下橋滅口

屏東酒駕逆向肇逃連環撞！4車毀爛釀7傷

屏東酒駕逆向肇逃連環撞！4車毀爛釀7傷

內埔警公布2020年十大易肇事路口　籲用路人小心行駛

內埔警公布2020年十大易肇事路口　籲用路人小心行駛

貸款喬不攏爆砸車！屏東警只作筆錄未通報

貸款喬不攏爆砸車！屏東警只作筆錄未通報

關鍵字：

屏東內埔警察殺人越南籍移工僱主

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面