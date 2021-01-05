麻警鷹眼所長運用優勢警力　緝獲「七條通」壯犯

▲台南市麻豆分局六甲分駐所所長陳信槐，率員查獲遭法院發布竊盜、毒品及過失傷害等7筆通緝的張姓通緝犯，起獲安毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，於元旦執勤時發現1名駕駛自小客車疑似通緝犯的男子在轄區內活動，經優勢警力攔截圍捕後，果不其然發現他就是遭台南、宜蘭、桃園、新竹地檢署及桃園、新竹地方法院發布竊盜、毒品及過失傷害等7筆通緝在案的42歲張姓通緝犯，起獲安毒。

麻豆警方指出，六甲分駐所所長陳信槐於1月1日執勤時，發現1名特徵疑似為多處地檢署、地方法院發布通緝的42歲張姓犯嫌，駕駛自小客車在轄區內活動，因嫌犯體型壯碩，身高180公分、體重快100公斤，且身負多條通緝案，研判不會乖乖就範，倘貿然在路上攔檢盤查，恐有衝撞及危害交通之虞。

陳所長即指派多組警力，由便衣員警尾隨伺機行動，當日約下午4時許，尾隨員警發現張嫌將車輛停放在六甲夜市附近某巷弄後下車步行，所長陳信槐見機不可失，立即率員衝上前將張嫌壓制在地，張嫌自知法網難逃，坦承通緝犯身分，警方隨後又在其身上搜出0.83公克安非他命。

經查發現張嫌平時活動地點為大台南地區，為躲避查緝，時常更換居住地點，剛好最近租住在六甲區某套房，平日則去工地或打零工維生，早出晚歸，這次在所長「鷹眼」辨識出其身分下，也只能認栽，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦及移送歸案。

麻豆警分局長邱顯良表示，「法網恢恢，疏而不漏」，犯罪者難以永久逍遙法外，終究要接受法律的制裁，有心人士勿心存僥倖，試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，淨化社會治安。

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