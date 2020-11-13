來台攻讀研究所畢業當翻譯　兼營越南樂透簽注站...80移工狂睹　

▲台南市警麻豆分局在官田區一處越南籍人力仲介公司員工宿舍，查獲罕見「越南彩」簽賭站，起獲手機、筆記型電腦、帳冊、存摺及賭資等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警麻豆分局據報官田區一處越南籍人力仲介公司員工宿舍，查獲罕見「越南彩」簽賭站，在場人員均為同仲介公司越南籍員工，警方在不到半坪大小的宿舍房間內，當場查扣經營用的手機、筆記型電腦、帳冊、存摺及賭資等證物，全案將主嫌朱姓男子依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。



麻豆警分局表示，日前接獲情資有男子於官田區某處經營「越南彩」投注站，立即派員探訪，發現該地點為官田區某人力仲介公司員工宿舍，現場移工約有80餘人，據了解朱姓主嫌6年前來台攻讀研究所畢業後，即留在官田區人力仲介公司擔任翻譯職務，為一解同鄉思鄉之情，即開始以越南每天樂透彩所開獎的號碼同步經營越南式樂透簽賭站供同公司員工簽賭，並配合賭客每月薪資發放時間以「月結」方式清償賭債。

警方於11月12日晚上6時發動查緝行動，當場查扣經營用的手機、筆記型電腦、帳冊、存摺及賭資新台幣4千3百元等證物，帳冊紀錄金額更高達新台幣60萬元。警方更發現，朱姓男子疑似涉嫌經營地下匯兌，將持續深入追查。





麻豆警分局長邱顯良表示，麻豆分局所轄工業區內雇用外籍移工的公司甚多，而外籍移工離鄉背井來台工作，每分錢都是血汗錢，沉溺賭博所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，為消弭此等病灶，無論是本國籍抑或他國籍均一視同仁，勿枉勿縱查緝到案。

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