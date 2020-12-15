大貨車過彎甩「百籃柳丁」　麻豆警邊掃邊喊：騎慢一點！

▲一輛滿載柳丁的大貨車行經台南六甲174線一處急轉彎時，疑似未將物品繫牢或是車速過快，近百籃的柳丁傾倒佔據道路，麻豆警方管制交通協助清理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一輛滿載柳丁的大貨車行經台南六甲174線一處急轉彎時，疑似未將物品繫牢或是車速過快，近百籃的柳丁「跳車」佔據道路，到場指揮的麻豆警方，擔心彎道前後視線不良致生第二次事故，除管制交通，索性拿掃帚幫忙掃掉路面上的果皮，加快事故排除恢復雙向通行。

麻豆分局六甲分駐所巡佐薛又華及警員李崔百，接獲報案說有貨物掉在路面，薛、李2員原以為只是單純的貨品掉下，到場時竟看到傾倒柳丁數量近百箱，柳丁佔滿雙向全線車道，因柳丁遭壓碎造成路面濕滑，且該處恰為急轉彎，導致路過車輛頻頻打滑、機車險摔倒，極易發生二次事故。滿地的柳丁，空氣中還有濃濃的柳丁香，薛、李2員隨即將巡邏車停放於大貨車後方警戒，並下車指揮交通。

「騎慢一點啦！」薛巡佐對著來往的機車騎士大喊，不論是完整的柳丁，還是被車壓過榨完汁的柳丁皮，都可能讓機車打滑。警方通知環保局清潔隊協助清理，但眼看清除的速度緩慢，薛、李2員乾脆擺放交通錐示警後，拿起掃帚一同加入清除柳丁的行列，費了好一番功夫才將馬路清理乾淨，還給用路人安全的用路環境，大貨車司機頻頻向警方及清潔隊人員表示抱歉與感謝之意。

麻豆警分局長邱顯良表示，道路上發生交通事故或有任何障礙，警方都會派人到現場實施交通管制，當看到警方在管制時一定要減速通過，避免二次事故的發生。

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