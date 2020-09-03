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台江神探「豬肉榮」　神腦＋鷹眼緝獲「六指大盜」

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▲台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，破案連連，有「台江神探」美譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，破案連連，有「台江神探」美譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「常常在調閱監視器的時候，嫌犯影像會在腦中匯集成一條線，然後一個畫面瞬間閃過，馬上想起某人的臉或綽號」，動畫名偵探柯南的劇情，沒想到竟會出現在現實生活中。

台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，雖已年逾50歲，已經可以申請退休，但他「屆退心不退」，不僅平時積極經營勤區交流，對於刑事案件更有極高熱忱，常常整理轄內犯嫌的資料，讓他對轄區治安人口長相有極高的辨識度，轄區內高達8成刑案均由他破獲，更常常幫助周遭派出所破案，也讓黃所長擁有「台江神探」之稱。

今年滿50歲的所長黃俊榮， 警員班133期畢業，從警已達32年 ，自2008年陞任巡佐後，便一直在市警三分局服務，由於體型魁梧，加上早期愛吃豬肉，被同事戲稱「豬肉榮」，近期由於美豬議題，意外讓他也跟著紅了起來，但令人矚目的不是他的體格，而是他出類拔萃的刑偵技巧。

「手機中沒有梗圖及正妹的照片，幾乎都是工作的照片」，黃俊榮笑說，自己對抓過的犯嫌幾乎是「過目不忘」，尤其有特殊特徵及犯案手法的，更是郎朗上口，他謙虛的說其實是靠整理緝獲過的犯嫌資料並建檔，同時與其他轄區同事分享資源，加上勤走轄區治安熱點，與地方保持良好聯繫，才能掌握到這麼多治安顧慮人口及各類嫌犯。

▲台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，破案連連，有「台江神探」美譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）
日前長安所受理民眾報案，稱其放置在機車置物箱內的財物遭竊，案經調閱監視器，黃所長憑著過人的記憶力，立即認出嫌犯是近5年沒出現在安南區的「六指大盜」，迅速在24小時內破案，連經驗老道的員警也深感佩服。黃所長稱，當時看到監視器模糊的犯嫌行竊畫面時，眼尖的他發現嫌犯疑似左手有6根手指，當下便猜測犯嫌應該是將近5年沒出現在安南區的「六指大盜」，於是便翻箱倒櫃找出陳年卷宗，鎖定犯嫌作案車輛，利用車輛辨識系統，展開天羅地網的捕，於24小時內緝獲犯嫌到案。

警三分局分局長許坤田表示，黃所長雖年屆可退休之際，但平日表現十分良好，不僅轄區經營有成、刑案偵查更有其獨到之處，本案能迅速偵破，全賴其平時用心，足見其經驗豐富、觀察入微，能被稱為「台江神探」當之無愧。

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