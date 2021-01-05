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視察校園營養午餐　蘇貞昌：2倍補助用國產豬「更好運作」

▲▼行政院長蘇貞昌出席「守護臺灣COVID-19 防疫一週年」活動 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，為了消除國人憂慮，行政院長蘇貞昌連續2天安排視導行程，5日來到桃園大溪國小視察營養午餐的中央廚房。蘇貞昌說，3章1Q的基礎好，用QR Code一掃就知道孩子吃什麼，加上每位學童補助從3.5元提升幾乎2倍的6元，更好運作。

蘇貞昌表示，桃園早年就預見，把1個中心廚房搭配4個衛星學校，統一烹煮後，可以讓1600個孩子吃到非常方便的營養午餐。蘇說，特別交代教育部長潘文忠，要全國各縣市的學校往這方向運作。

蘇貞昌指出，最重要的是3章1Q的基礎好了，標章清清楚楚，肉有肉的標章，每隻豬屠宰都有號碼，通路清清楚楚，是用本國豬；所有的菜、所有的食材，都有生產履歷可以溯源，進入通路又可以透過QR Code掃描，知道孩子吃什麼，這一餐食材是什麼、是誰生產的、從哪裡來的。

「今天看了這廚房，又更有信心，乾淨、方便、有效運作。」蘇貞昌指出，學校建立營養師制度，整個營養午餐運作得很好，讓他很感動。他也向所有的家長報告，從昨天開始，所有的中小學營養午餐，每一個孩子每一餐從3.5元提升幾乎2倍的6元，所以很好運作。

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