2021台南好YOUN耶誕跨年系列活動熱唱　青春流行夜開放2千人入場

▲2021台南好YOUN耶誕跨年系列活動「青春流行夜」，限量開放2千人入場，市長黃偉哲更與翁立友合唱經典歌曲「堅持」，歡樂氣氛嗨到最高點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南好YOUN耶誕跨年系列活動，3日晚間5時45分在新營228紀念公園草皮舉辦「青春流行夜」，因應防疫限量開放2千人入場，吸引粉絲早早前來排隊，市長黃偉哲更與翁立友合唱經典歌曲「堅持」，吸引現場民眾同聲合唱，歡樂氣氛嗨到最高點。

演唱會首先由不幸機構開場炒熱氣氛，緊接著張羽靚、SPARK、柯泯薰、大支等知名歌手帶來首首動聽的歌曲，現場民眾不時歡呼尖叫、熱情支持應援，也讓電視機前收看的民眾感受到現場歡樂嗨唱的氛圍。

台南市政府於今(3)日晚上舉辦的「青春流行夜」，更邀請到金曲獎最佳台語男歌手的翁立友帶來多首膾炙人口的經典歌曲，如：「迷魂香」、「我問天」，市長黃偉哲更與翁立友合唱經典歌曲「堅持」，並吸引現場民眾同聲合唱，歡樂氣氛嗨到最高點。

黃偉哲更開心向市民朋友許諾，今年要再次到新營舉辦演唱會，市議員蔡育輝、沈家鳳也同台表示支持相關預算，讓現場民眾大聲歡呼，期待再次到新營追星，想必將再掀起一波台南熱潮。

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