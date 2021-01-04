機捷延伸線A22站預計2022年通車　中豐路圍籬拆除即日起開放通車

▲桃園市長鄭文燦視察機捷延伸線A22站工區，工程進度。(圖／捷工局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日前往中壢區中豐路機場捷運延伸線A22站工區，視察工程進度。工程執行單位交通部鐵道局表示，因施工架設在中豐路(中央西路至中美路)上的圍籬已拆除，自即日起，路面重新開放通車；目前A22站正進行車站建築裝修及機電系統工程，預計可如期於2022年完工通車，機捷工程順利推進至A23中壢車站。

▲▼桃園市長鄭文燦視察機捷延伸線A22站工區，工程進度。(圖／捷工局提供)

鄭市長提到，A22老街溪站站體深度達26公尺、約8層樓深，長度逾120公尺，目前車站結構工程進度達到98%，後續請桃捷公司與鐵道局密切合作，提早進行運轉測試，並將捷運工程推進至A23站。A23中壢車站配合鐵路地下化工程，預計開工後7年完工，目前桃園鐵路地下化工程正積極進行中，捷運綠線延伸中壢段也進入綜合規劃階段，未來中壢車站將成為鐵路與捷運共構的大型車站，協助帶動中壢地區快速轉型。

▲機捷延伸線A22站預計2022年通車。(圖／捷工局提供)

而A23站站體及橫渡線配合桃園鐵路地下化降挖後，市府規劃利用中正路橫渡線降挖後的地面下空間打造嶄新的地下街，並預留16個出入口，相信中壢車站商圈未來發展將更蓬勃；此外，台鐵中壢車站臨時後站已啟用，前站暫時保留，未來前後車站將會打通，並引進開發大樓、公車轉運站及停車場等，A23中壢車站工程已經開挖，預計2028年完工通車。

▲中豐路圍籬拆除即日起開放通車。(圖／捷工局提供)



包括立法委員黃世杰、魯明哲、湯蕙禎、桃園市議會議長邱奕勝、市議員王仙蓮、徐景文、彭俊豪、劉曾玉春、交通部鐵道局長胡湘麟、市府捷運局長陳文德、地政局長蔡金鐘、交通局副局長王旭斌、工務局副局長陳智仁、中壢區長鄭詩鈿、桃園捷運公司董事長劉坤億等均一同視察。

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