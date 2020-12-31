天公爐被貨車撞壞　大溪仁和宮安爐大典鄭文燦參香祈桃園平安

▲市長鄭文燦親臨大溪仁和宮安爐大典。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區百年老廟仁和宮的天公爐，於今年年中被一輛貨車，在倒車時撞壞，廟方請來專家打造全新百萬天公爐，31日進行安爐大典，邀請市長鄭文燦前來參香，期神明力助鄭獲廣大選民支持「步步高升」；曾擔任桃園5屆縣議員的仁和宮董事長藍勝民也表示，他將於2021年元旦起連任第10屆仁和宮董事長，持續做好「榮神益人」的職務。

▲大溪仁和宮安爐大典。（圖／記者楊淑媛攝）

不畏入冬以來最強寒流來襲，鄭文燦今天透早到場參香指出，大溪仁和宮，又稱埔頂仁和宮、埔頂廟，是位於大溪區的一座百年古廟，主祀開漳聖王，也是當地重要的信仰中心，感謝藍勝民邀請他參加安爐大典，期開漳聖王保佑桃園平安、各項重大建設順力推動，仁和宮香火鼎盛護眾生。

▲大溪仁和宮安爐大典。（圖／記者楊淑媛攝）

藍勝民說，仁和宮重新打造、全新百萬的天公爐，是由肇事的貨車司機投保的保險公司吸收全部的款項，今年年中事發後，仁和宮成立5人小組，陸續走訪全國各地廟宇參觀各式各樣的天公爐，最後委由專業人士以最頂級的銅打造，經法師擇於2020的最後一天，進行安爐大典。

▲大溪仁和宮有348年，又稱埔頂仁和宮、埔頂廟。（圖／記者楊淑媛攝）

由於市長鄭文燦上任六年以來，勤走基層，帶領市府團隊推動各項重大建設，深獲市民肯定。藍勝民說，成大事「要有人助，也要神助」，因此，仁和宮的安爐大典首日，特地邀請最認真的市長鄭文燦來參香，期鄭市長於推動市政上，獲神明更多力助。

藍勝民是大溪人，從政以來，前後當選過5屆縣議員，多半以無黨籍身分參選，最早曾經跟國民黨前主席朱立倫的父親朱樟興共事過，問政期間歷經5位桃園縣長，包括徐鴻志、劉邦友、呂秀蓮、朱立倫與吳志揚，最後一屆議員則加入民進黨，擔任過民進黨議會黨團總召，卸任後擔任大溪仁和宮董事長。

・燕窩雪蛤露1440元→699元 膠原蛋白、15種胺基酸，喝出澎潤美肌