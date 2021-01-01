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2021桃園元旦升旗典禮　鄭文燦許願：盼新的一年「疫情退散」

▲2021桃園元旦升旗典禮

▲2021桃園元旦升旗典禮，市長鄭文燦期盼新的一年疫情退散。（圖／楊梅區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021年第一天，桃園市政府原預定於楊梅區舉行「元旦升旗典禮暨健走」活動，因疫情嚴峻火速取消民眾觀禮和健走活動，但元旦升旗典禮仍由市長鄭文燦帶領市府團隊如期舉行。鄭市長指出，2020全世界因為疫情而改變，但是台灣人展現韌性，政府更展現效率與應變能力，人民也展現公民的美德，期盼新的一年疫情退散，恢復正常運轉。

▲2021桃園元旦升旗典禮

▲2021桃園元旦升旗典禮。（圖／楊梅區公所提供）

鄭市長說，桃園在過去6年歷經非常大的轉變，人口成長21萬人，是全國人口成長最快的城市，包括建設、投資及城市的認同感都大幅提升，感謝所有市民朋友的支持。在新的一年中，市府團隊將在目前城市建設轉型的基礎上，盤點各項重要市政工作進度，期許桃園成為家庭移居及企業投資的首選，讓所有市民好工作、好生活、好就業、好創業。

▲2021桃園元旦升旗典禮

▲2021年「桃園元旦升旗典禮暨健走」活動，原預定千人參加，縮小規模後只有百人參加。（圖／楊梅區公所提供）

楊梅區長羅國裕表示，今日的元旦升旗典禮，原預計邀請市民朋友一起健走迎新年，但由於疫情有所變化，改以縮小規模的方式辦理，由鄭市長率領市府團隊主管、區長等人參加，並透過「桃園事臉書粉絲專頁」開設線上直播，讓市民可以線上參與升旗典禮活動。

2021年「元旦升旗典禮暨健走」活動，原預定千人參加，縮小規模後只有百人參加。包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員李家興、市府副市長李憲明、高安邦、秘書長黃治峯、副秘書長邱俊銘、市政顧問張肇良及市府團隊與各區公所代表均一同出席活動。

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