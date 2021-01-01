鄭文燦PO五月天歌迷散場照！　大街塞滿震撼畫面曝：防疫不鬆懈

記者蔡儀潔／綜合報導

多名自主健康管理者闖入五月天在桃園的跨年演唱會，引發外界熱議。桃園市長鄭文燦今（1）日凌晨在臉書PO出五月天歌迷散場照，稱「桃園持續防疫不鬆懈」，被不少網友酸「為何有自主管理者跑來聽」。

▲鄭文燦PO圖感謝桃園捷運工作人員 。（圖／翻攝自臉書／鄭文燦）

鄭文燦今日凌晨在臉書發文，向桃捷的工作人員表示辛苦了，稱隨著國內疫情變化，桃園捷運公司在活動前全面升級A18和A19防疫疏運機制，並增設高階廣角式紅外線測溫儀，車站和列車也進行高密度的消毒，並啟動連續41小時不打烊營運。

文內接著寫道，演唱會結束後，桃捷夥伴在短時間內用耐心引導旅客、疏運大量人潮，更兼顧好防疫，在寒冷的夜晚用暖心服務每一位乘客，「謝謝你們，辛苦了！也感謝大家配合大眾運輸交通的防疫措施，守護台灣的健康生活。」

鄭文燦最後則表示期盼今年疫情能消散，並祝大家新年快樂。PO文打上「桃園持續防疫不鬆懈」、「桃捷防疫大家安心」等主題標籤。

貼文發出後超過2000人按讚，不少市民湧入留言互祝新年快樂，但也有網友針對防疫漏洞表示質疑，「市長阿為何有自主管理跑去五月天演唱看聽?你是不是要解釋一下跟做處理?」、「為何五月天演唱會繼續辦?現在有自主管理者去看演唱會」、「可是有檢疫的人偷跑去參加五月天演唱會。要好查查了。不要影響到後面演唱會場次」。

據悉，五月天2020年最後一日跨年夜在桃園棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，原本與粉絲一起慶祝跨年，卻發生一名自主健康管理者闖入的情形，之後更發現還有數名同樣情況的人也闖入現場。中壢警方稍早已證實此消息，桃園衛生局則表示已掌握名單，將對這些人開罰。