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農水署桃管處323名小組長就職　何明光：經嚴格遴選農委會核定

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

▲連任9屆的小組長廖運煊(右)代表領取聘書。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處31日舉行改制後的首屆遴派小組長就職典禮，共有323名獲聘任，其中有4名小組長為改制前的最後一任會務委員，有186名小組長連任，133名小組長是新任。就職典禮中，現年23歲、最年輕的小組長陳雅馳代表宣誓、連任9屆的小組長廖運煊代表領取聘書、現年76歲最年長的劉吉彥小組長代表領取桃園市政府祝賀狀。

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼市長鄭文燦期農水署和桃園管理處，能在小組長的福利和權益上，給予更多的照顧。（圖／記者楊淑媛攝）

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

市長鄭文燦於就職典禮中表示，各工作站的水利小組長肩負水利灌溉渠道的巡查、疏濬、掌水、配水、維護設施、協助埤塘管理等重要任務，長年默默奉獻，是無可取代的第一線人員，希望農水署和桃園管理處日後，能在小組長的福利和權益上，給予更多的照顧。

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園管理處長何明光表示，首屆小組長經嚴格遴選、農委會核定。▼會務委員陳鄭鐮、陳耀棋(左二、三）、陳連日和楊來發(右三、二）等4名，獲聘任為首屆小組長。（圖／桃管處提供）

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園管理處長何明光表示，改制後的首屆小組長經嚴格遴選、農委會核定，期盼未來四年，水利小組長與桃園管理處共同打拼，秉持熱忱協助推展水利事業、服務農友，讓管理處的服務更加到位。

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

▲現年76歲最年長的劉吉彥小組長代表領取桃園市政府祝賀狀。▼農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

▲農水署桃園管理處323名小組長就職。（圖／記者楊淑媛攝）

農水署署長蔡昇甫表示，在氣候變遷下，農田水利工作的挑戰越來越大，需要水利小組長在各地管理用水秩序，維護良好的農業用水，期許桃園管理處的水利小組長在何明光處長的帶領下，共同讓農田水利工作更完善。

農水署桃園管理處改制前，有21名會務委員，因政府改制，不再選舉會務委員，因此前會務委員陳鄭鐮、陳耀棋、陳連日和楊來發等4名，獲聘任為首屆小組長；而最年長與最年輕的小組長，年齡相差53歲，改制後的首屆小組長於2021年元旦就任，任期四年。

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