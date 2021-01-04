▲基隆校園首餐快篩結果「陰性」，營養午餐一律使用「國產豬」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

4日是2021年美豬進口後學校首日供餐，基隆市學校營養師及午餐秘書等學校午餐工作相關人員皆陸續進行豬肉食材快速篩檢，基隆市自設廚房及共廚有使用豬肉食材之學校，各校對今年度學校用餐首日使用到豬肉食材部分進行快篩，皆呈現「陰性」反應。

2021年1月1日起台灣開放美國豬肉進口，基隆市政府對於學生每日食用的營養午餐秉持衛生、安全、美味的原則，積極配合中央校園一律使用國產豬之政策。除完成契約變更、完成標示公告外，更統一採購萊克多巴胺快篩試劑，並輔導學校午餐執行人員操作。

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▲基隆校園首餐快篩結果「陰性」，豬肉沒有萊克多巴胺。

此外，教育處更於4日起查核各校標示公告及食材登錄「豬肉食材原產地台灣」，以確保各校務必落實使用國產豬的每個細節，基隆市國中小計有55校，預計於1月8日查核完畢。

教育處長林祝里表示，為讓學生及家長對於學校午餐的安全放心，基隆市政府請各校配合於開放進口的供餐首日即進行快篩，等於讓學校多一道防線。針對篩檢出陽性反應時，教育處也訂有完整配套措施，將請學校立即停用以及通報教育處，並請廠商更換替代食材因應，同時向廠商索取相關進貨單據證明，以利教育處、農政及衛生單位進行源頭溯源，並處理後續相關事宜。

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