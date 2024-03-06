基隆傳出連署罷免　議長童子瑋：罷免不應淪為報復工具

▲基隆傳出動員罷免議長童子瑋，他出面強調罷免不應淪為報復性工具。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

NET爭議不斷延燒！基隆傳出發動罷免議長童子瑋等5名議員，今（6日）謝國樑親上火線譴責罷免。童子瑋表示，罷免是民主制衡機制最後的手段，必須建立在完整的社會正當性與事實之上；罷免不應該淪為報復性的工具，民進黨任何黨公職到目前為止，都沒有參與罷免謝國樑市長活動及連署。

童子瑋表示，身為基隆市議會議長，這段時間面對社會各界對基隆市政的討論，他不斷努力保持議事中立。他想不分黨派的議員，都能感受到他在議事運作上的「公平、公正、公允」，也致力於保障每一位議員發言的權益。5日他針對東岸爭議所下的決議「公平公正、透明公開、溝通協調」三大面向，所有議員都沒有異議。謹守本分，讓大家的立場都得以彰顯在議會的決議中。

童子瑋說，從政以來，他一直相信人性本善。致力於家鄉基隆的想像與改變。非常感謝受到市民朋友與議員同仁的支持與託付，才能有幸擔任議長一職。擔任議長這一年多來，他相信不分黨派，都可以感受到他讓議事順暢進行的誠意表現。面對這樣的紛擾，他希望謝國樑市長也應該致力於市政的溝通，讓惡意罷免發酵，無助於目前基隆市面對的紛爭。

▲基隆市議長童子瑋呼籲，勿讓罷免淪為報復工具。

童子瑋表示，目前的紛爭，不是他個人與誰的紛爭，而是「市政」的紛爭。現在市民朋友與全國媒體廣泛討論的議題，是難得讓基隆市躍入全國視野的機會。妥善利用這樣的機會，延續基隆改變的能量與驕傲，他想是目前市政府最應當關心的事，也是對市民朋友最好的交代。

童子瑋強調，在今天也已經與謝國樑市長直接說明，目前公民團體針對謝國樑市長的罷免活動，民主進步黨全體黨公職，從中央到地方，截自此時此刻，完全沒有參與其中。如果謝國樑市長希望針對基隆市的爭議討論得以降溫，應該回歸市政的討論，而不是不斷的挑動社會情緒「開戰場」。

童子瑋再次表示，只要他站在議事廳內，一定會履行議長的職責，議事中立的高度。相信這幾天的臨時會，議員同仁、市民朋友與市府官員，都可以為他做見證。