彩色口罩恐致癌！萊潔公開檢驗報告「全通過」：民眾可安心使用

▲萊潔推出多款特殊色、樣式口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

疫情尚未停歇再加上天氣寒冷，口罩依舊是外出不能少的防疫品之一，而全台各大廠商更是打造多款特殊色、樣式口罩，就是要讓戴口罩也能很時尚，不過近日行政院消保處發現彩色口罩含致癌「偶氮色料」，引起消費者恐慌。對此，經常推出多款顏色的萊潔也搶先公開檢驗報告表示，針對人體安全檢測報告「全數通過」，消費者可安心使用。

▲萊潔公開口罩檢驗報告。

近日彩色口罩傳出含有致癌染劑「偶氮色料」，指揮中心發言人莊人祥今（4）日表示，一般口罩是歸經濟部管理，國家標準CNS15290有規定可使用的22種偶氮色料，標準局也會做相關抽驗，若檢出有害物質，會依消費者保護法處最高150萬元罰鍰。經濟部標準檢驗局則宣佈啟動防塵口罩市購檢測計劃，將於大賣場、通路及網購平台等市購70種不同樣品，檢測是否含有禁止使用之色料，相關檢測結果將在2周內出爐。

而今年一連推出多款特殊色、樣式系列的口罩業者「萊潔」，稍早也於臉書粉專公開口罩檢驗報告表示：「針對人體安全檢測報告全數通過。」業者強調為求使用安全，口罩皆非採用「染劑」來製作，而是採用熱塑樹脂材料製成，生產過程未經過任何化學染色。

至於每一款特殊色口罩的不織布及彩色耳繩皆有進行「可遷移性螢光物質」「游離甲醛」等測試，並依照CNS標準與同等國際檢測標準進行「偶氮染料」禁用芳胺物質共22項、「重金屬物質」等8項物質檢測，以符合人體皮膚敏感限值來確保皮膚安全性，萊潔表示每一款彩色口罩都有獨立測試報告，並依照要求保持6個月內最新報告留存，消費者除可放心使用外也能隨時上網查詢。

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