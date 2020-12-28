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每店只有100包！愛買開賣應景「國旗口罩」　15分店現在開搶

▲▼愛買開賣國旗口罩。（圖／業者提供）

▲愛買開賣國旗口罩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國旗口罩要收！為迎接即將到來的元旦，愛買量販宣布即日起於全台15間門市開賣超應景國旗醫用口罩，就是要讓民眾過節也有超完整穿搭，每店限量100組，售完為止。

今年初從日本紅回台灣的中華民國國旗口罩，可是不少人超想要的款式之一，這次為迎接新年到來，愛買宣布開賣這款「匠心國旗立體醫用口罩」，即日起於全台15門市限量開賣，每分店只有100包，每包5入裝，數量有限、售完為止。

▲▼萊潔推全新軍綠、天藍迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

▲萊潔推全新軍綠、天藍迷彩口罩。（圖／翻攝萊禮生醫臉書粉專）

另，萊潔近日也強勢推出「玩色•迷彩系列」第二彈，這次登場的是「軍綠色」、「天藍色」迷彩口罩吸睛度十足，而身為專業軍事迷絕對是要收這款經典軍綠色口罩，選用叢林綠迷彩為主色系配合不同色階，再和土色系混搭。

而另一款天藍色迷彩口罩，同樣是以不同色階的藍色刷上手繪迷彩圖紋，有著濃厚日系街頭潮流感，同樣超欠收，12月31日跨年夜開賣，50片一盒裝，只在萊爾富、家樂福、大樹、佑全、札幌藥妝、墊腳石限定販售。

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