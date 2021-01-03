彩色口罩恐致癌？食藥署要查「違規顏料」：最重可罰200萬

▲相關單位要進一步抽驗彩色口罩是否使用違規顏料。（圖／業者提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎未歇，彩色口罩成了時尚配件，但行政院消保處查驗防塵口罩，發現彩色口罩含致癌「偶氮色料」。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，經濟部會進一步抽驗。而食藥署也回應，現在五花八門顏色大部分都還是一般商品，不一定會標示是醫用口罩，會進一步查驗原料，只要查到使用違規顏料，就會銷毀並開罰，最重可處200萬元。

莊人祥今在臨時記者會被問及彩色口罩含致癌「偶氮色料」一事，他表示，一般口罩是歸經濟部管理，國家標準CNS15290有規定可使用的22種偶氮色料，標準局也會做相關抽驗，如果有檢出有害物質，會依消費者保護法處最高150萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼先前民眾在藥局搶買口罩的排隊狀況。（圖／記者姜國輝攝）

針對近日爆出可能含有害物質，莊人祥強調，目前標檢局會去做相關抽檢，已規劃啟動市場抽驗計畫，會針對實體店面販售的通路與網路平台進行採購。至於國人關心的醫療用口罩，則是由食藥署負責。

食藥署品質監督管理組李思鈺科長指出，標檢局可以管理的就是商品和產品，現在五花八門顏色，大部分都還是一般商品，不一定會標示是醫用口罩，只要是屬於「產品原料」問題，造成民眾傷害，可以依照GMP相關規定處理，如果有使用違規顏料，除了顏料會銷毀之外，也會可依《藥事法》做3萬到200萬裁處。

其他人也看了...

快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」 莊人祥：Ct值19

台灣再傳「輸出越南」病例！ 莊人祥：越方還未回覆

英國「2種疫苗混打」效果好不好沒人知 莊人祥曝「台灣施打策略」

《紐時》指台灣鎖國「不利持久戰、恐遭國際孤立」 指揮中心回應了