元旦遊梅嶺返程南橫自撞再添1死　駕駛女友傷重不治釀3死1傷

▲台南市左鎮區台20縣28K處，下午發生1起疑汽車自撞事故，造成車上4人3死1人傷。（圖／記者林悅翻攝，）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區台20縣28K處，元旦下午發生的自小客車自撞事故，原本造成2死1傷，邱姓女子無生命跡象經送醫搶救恢復心跳呼吸，惟其傷勢嚴重，延至3日晚上宣告不治，使本起車禍不幸造成人3死亡。

台南市消防局119勤務中心於1月1日下午4時7分許據報，位於台南市左鎮區台20縣28K處發生1起汽車自撞事故，有人受困車內，台南市消防局據報出動左鎮、王井、山上、南化等消防分隊救護人及救助車5車10人前往搶救，左鎮車組於下午4時12分火速馳抵搶救，發現車上3男1女4人受傷，其中2男1女OHCA無生命跡象，1人受傷，馬上協助4人脫困。

消防局將救出之42歲邱姓男子（OHCA無生命跡象）由玉井分隊救護車送衛福部台南醫院新化分院急救，41歲邱姓女子（邱男女友，OHCA無生命跡象），由左鎮分隊救護車送永康奇美醫院急救，64歲邱姓男子（邱女父親，OHCA無生命跡象）、37歲邱姓男子（邱女胞弟，輕傷）山上分隊及南化分隊救護車送台南市立安南醫院急救及就治。其中送新化醫院之傷者經急救後仍宣告不治。

外傷OHCA的約41歲邱姓女子，送至奇美醫學中心，經急救後恢復心跳，頭部約有一處10多公分的撕裂傷，當時意識昏迷，生命徵象垂危。另送台南市立安南醫院2人疑為邱姓父子，64歲邱姓男子經急診團隊急救，仍於下午5時42分許宣告傷重不治身亡，37歲邱姓男子則無大礙。惟邱女經近3天救治仍於3日晚上傷重不治身亡，使本起車禍造成3死1傷。

據了解，邱姓民眾親友共駕駛2輛車共8人，在元旦出遊楠西梅嶺風景區，返程途中，行駛在前方的銀色自小客車於下午4時許行經玉井區層林里台20線28.8公里西向車道（往左鎮方向），不明原因在彎道處突然自撞路邊護欄，造成車上3死1傷；另現場並沒有發現剎車痕跡，確切原因警方正調查釐清中。

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