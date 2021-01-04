　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」遭撻伐　店家衰被波及

▲台南市中西區的日式料理店業者，決定將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能安心消費用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區的日式料理店業者，決定將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能安心消費用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有女客人與人前往中西區1家日式料理店用餐，席間飼主拿店內筷子直接餵食愛犬，並將相關影片上傳IG，引起網友對衛生疑慮而撻伐，店家得知此事馬上採取應變措施，將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能了解業者對衛生嚴格的要求，能安心消費用餐。

該店係日式料理專業店，有民眾前往往消費，並傳出以店家筷子餵食同去的愛犬，事後還PO在IG社群，引起網友一片譁然，紛紛撻伐抨擊該名女客的行為「不衛生」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市中西區的日式料理店業者，決定將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能安心消費用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

店家4日一早就在其臉書粉專PO出聲明指出：「昨天晚上收到許多粉絲的私訊截圖新聞報導，我們看到新聞也是非常震驚，內外場工作繁忙沒有發現這位客人的舉動讓這個事件發生，這位客人事後有向店致歉，本店也對所有的客人深感抱歉，今天一大早也立即處理，把店內所有的筷子銷毀換成全新的，能夠讓消費者安心的來用餐。來店內用餐過的客人也知道本店對於衛生及環境整潔是非常重視的！關於這個事件，也呼籲來店裡用餐的客人，如果有攜帶寵物 請考量到其他客人的用餐權益 因為在疫情的階段 我們希望把衛生做到一級的標準 讓每個消費者來用餐是非常安心，當然我們也是非常歡迎帶毛小孩來店裡用餐，如果有來店裡用餐看到如此不明智的舉動，請立即告知店家，我們會立刻處理，因為對這樣的新聞對店家也造成非常大的影響，謝謝各位粉絲與客人告知，我們店家深感歉意，我們會繼續要求更高的衛生標準，來給所有客人一個滿意的用餐環境，也謝謝大家支持」。

▲台南市中西區的日式料理店業者，決定將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能安心消費用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李姓業者受訪指出，他們的店是友善動物的店，他能理解客人寵愛毛小孩的心，但用這種方式餵食毛小孩實有不妥，他認為這是該名客人個人的問題，所以不會禁止寵物入內。該店是用高標準看待此事，所以決定銷毀店內所有筷子更換新的，除證明店家維護衛生安全用餐環境決心，也讓消費者放心、安心，日後店家會主動提醒客人，請用自備的寵物碗筷，不要使用店家的餐具，這是衛生問題，不要因個人影響大家。

滋潤粉嫩、雙唇一抹動人
 

ET快訊
野生女歌手「坐永康街公園吃豆花」　網認出：超大咖
鴨肉店一夕從Google消失方法曝　簡單4動作「放棄治療」
台中女殺母　收押百日「高唱佛號」離奇暴斃
快訊／南投情殺案！女下班出店門遭持刀追砍　頸椎、胸部身中多刀
鐵工廠老闆遭百公斤模具重壓　女兒目睹急打119仍救不回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自助餐、便當店要有「紙餐具回收設施」　7月起未設最高罰30萬

最衰「鴨王」負評狂洗！和罵人富王距2公里　老闆無奈現身說話了

台中鴨肉店一夕從Google消失　方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

英國變異病毒株2確診「目前已驗22株」　還有8株基因定序中

台灣輸出越南病例「是產業類女移工」　莊人祥：已匡列7人要採檢

快訊／境外+3！20多歲女「陰性報告不符規定」入境自費採檢確診

空中女王最後巡禮！華航747客機退役微旅行　到富士山上空繞一圈

早餐店新開的！點哪項「能看出實力」吃貨秒答　他認可了：是精髓

台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」遭撻伐　店家衰被波及

LIVE／4天新增16例！全台累積確診數達815人　指揮中心14時說明

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

自助餐、便當店要有「紙餐具回收設施」　7月起未設最高罰30萬

最衰「鴨王」負評狂洗！和罵人富王距2公里　老闆無奈現身說話了

台中鴨肉店一夕從Google消失　方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

英國變異病毒株2確診「目前已驗22株」　還有8株基因定序中

台灣輸出越南病例「是產業類女移工」　莊人祥：已匡列7人要採檢

快訊／境外+3！20多歲女「陰性報告不符規定」入境自費採檢確診

空中女王最後巡禮！華航747客機退役微旅行　到富士山上空繞一圈

早餐店新開的！點哪項「能看出實力」吃貨秒答　他認可了：是精髓

台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」遭撻伐　店家衰被波及

LIVE／4天新增16例！全台累積確診數達815人　指揮中心14時說明

新竹台大分院新竹醫院揭牌　林智堅：全力促成湳雅院區

快收藏約會口袋名單！特搜7間臨水咖啡廳　浪漫度過愜意時光

蔡英文揭「農民退休儲金」2個意義　盼青年返鄉從農、安心養老

埃及肺炎患者「集體缺氧喪命」　加護病房失控！恐怖煉獄影片瘋傳

還原北市跨年當天晨會！黃珊珊：如果有政治考量　不辦最簡單

哇！珍妮佛羅培茲！穿超氣派3公尺羽毛裝登台　網譏：結婚蛋糕

Q黏肥肉入口即化！台北隱藏版銷魂魯肉飯　還有料多清甜豬腸湯

高CP創業新選擇！　內行曝早午餐店「賺錢2關鍵」：比咖啡店安全

和平醫院翻版！南韓療養院慘遭政府拋棄　他留下來顧...最後染疫亡

自助餐、便當店要有「紙餐具回收設施」　7月起未設最高罰30萬

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

極地冷空氣外流！寒流周四到探6度凍3天　降雪機率高

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

少女跟男友壞壞懷孕！結果是父親的種

下周寒流來急凍8度　最冷時間曝

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

停車場客滿　他硬停塞爆飯店旅客

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

更多熱門

相關新聞

台南市立圖書總館搬遷剪綵長中獲邀支援

台南市立圖書總館搬遷剪綵長中獲邀支援

台南市長榮中學觀光事業科，獲邀支援台南市立圖書館新總館盛大開幕剪綵活動，市圖總館歷經3任台南市長，耗資將近19億，市長黃偉哲偕同副總統賴清德等各界貴賓出席，為兼具美術館及博物館特色的新總館剪綵，並由長榮中學觀光事業科10名同學擔任剪綵活動服務人員，協助進行活動。

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

遊梅嶺自撞再添1死　駕駛女友傷重不治釀3死1傷

遊梅嶺自撞再添1死　駕駛女友傷重不治釀3死1傷

台南市安南區清晨民宅火災男子灼傷送醫

台南市安南區清晨民宅火災男子灼傷送醫

網傳台南「3死1傷」車禍　警揭真相

網傳台南「3死1傷」車禍　警揭真相

關鍵字：

台南女客餵狗銷毀防疫衛生

讀者迴響

熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面