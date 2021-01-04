台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」遭撻伐　店家衰被波及

▲台南市中西區的日式料理店業者，決定將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能安心消費用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有女客人與人前往中西區1家日式料理店用餐，席間飼主拿店內筷子直接餵食愛犬，並將相關影片上傳IG，引起網友對衛生疑慮而撻伐，店家得知此事馬上採取應變措施，將店內所有筷子等全部銷毀換新，李姓業者表示，防疫期間衛生安全最重要，希望消費者能了解業者對衛生嚴格的要求，能安心消費用餐。

該店係日式料理專業店，有民眾前往往消費，並傳出以店家筷子餵食同去的愛犬，事後還PO在IG社群，引起網友一片譁然，紛紛撻伐抨擊該名女客的行為「不衛生」。

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店家4日一早就在其臉書粉專PO出聲明指出：「昨天晚上收到許多粉絲的私訊截圖新聞報導，我們看到新聞也是非常震驚，內外場工作繁忙沒有發現這位客人的舉動讓這個事件發生，這位客人事後有向店致歉，本店也對所有的客人深感抱歉，今天一大早也立即處理，把店內所有的筷子銷毀換成全新的，能夠讓消費者安心的來用餐。來店內用餐過的客人也知道本店對於衛生及環境整潔是非常重視的！關於這個事件，也呼籲來店裡用餐的客人，如果有攜帶寵物 請考量到其他客人的用餐權益 因為在疫情的階段 我們希望把衛生做到一級的標準 讓每個消費者來用餐是非常安心，當然我們也是非常歡迎帶毛小孩來店裡用餐，如果有來店裡用餐看到如此不明智的舉動，請立即告知店家，我們會立刻處理，因為對這樣的新聞對店家也造成非常大的影響，謝謝各位粉絲與客人告知，我們店家深感歉意，我們會繼續要求更高的衛生標準，來給所有客人一個滿意的用餐環境，也謝謝大家支持」。

李姓業者受訪指出，他們的店是友善動物的店，他能理解客人寵愛毛小孩的心，但用這種方式餵食毛小孩實有不妥，他認為這是該名客人個人的問題，所以不會禁止寵物入內。該店是用高標準看待此事，所以決定銷毀店內所有筷子更換新的，除證明店家維護衛生安全用餐環境決心，也讓消費者放心、安心，日後店家會主動提醒客人，請用自備的寵物碗筷，不要使用店家的餐具，這是衛生問題，不要因個人影響大家。

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