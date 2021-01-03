網傳台南車禍「3死1傷」號誌斷現場慘烈照曝光　警澄清事故真相

▲台南金華路車禍現場滿目瘡痍，號誌故障。（圖／記者林悅攝，下同）



記者林悅、許宥孺、董美琪／綜合報導

台南臉書社團有民眾po出3日晚間車禍事件，甚至表示很嚴重有3死1傷。對此，警方澄清，晚間8點多金華、新興路口車禍，目前是1人受傷，救護車已至現場救治，目前無生命危險，交通分隊已至現場處置。

▲台南金華路車禍現場滿目瘡痍，號誌故障。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）



網友晚間在「台南爆料公社-台南最大社團」po文表示，照片看起來很嚴重，甚至路口號誌桿斷裂倒地，水泥地面裂開，一名女子倒在路上，網友看了紛紛嚇說，「怎麼撞的啊」、「哇靠好恐怖」、「被撞的飛好高」、「水泥都爆了...是撞多兇啊」、「超大撞擊聲」、「把水泥撞爆應該沒幾輛能做到了」。由於有網友一度留言表示，現場路邊阿伯說3死1傷，引起網友熱議。對此，警方特地留言澄清。

▲台南金華路車禍現場滿目瘡痍，號誌故障。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

台南市警六分局交通分隊分隊長呂雅敏指出，本案是一部銀色日產自小客車沿新興路行駛至路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的黑色賓士後，左偏到金華路二段，擦撞1名騎機車的55歲劉姓女子，再撞毀路口交通號誌箱，造成55歲劉姓女子雙腿受傷、牙齒斷裂，經台南市消防局救護車送成大醫院救治，目前住院治療中。

警方表示，其肇事自小客車及被追撞賓士駕駛酒測值均為零，初步調查為銀車54歲駕駛未注意前方路況而肇事。目前因路口號誌箱被撞毀，由市警六分局警方在現場管制交通，並通報搶修路口號誌中。

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