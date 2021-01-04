快訊／前立委蔡啟芳出院第2天「駕車自撞電桿」！　妻腿痛骨折

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

民進黨籍前立委蔡啟芳日前才進行肺臟移植手術，不料出院後第2天、3日晚間即發生自撞電桿車禍，安全氣囊全爆開，所幸蔡啟芳並無大礙，但妻子卻腿部骨折送醫。兒子蔡易餘也忍不住責備父親，「病人還開車，最壞示範！」

▲前立委蔡啟芳日前才進行肺臟移植手術，不料3日晚間載妻返家途中發生自撞車禍。（圖／民眾提供）

立委蔡易餘之父、被稱為「民進黨三寶」之一的蔡啟芳日前因肺阻塞住院，並於7月接受肺移植手術，術後經過4個多月的休養，體重暴瘦20多公斤，身形消瘦許多；日前蔡啟芳還因發燒住院，行政院長蘇貞昌還特地抽空前往探視。

不料蔡啟芳才剛出院短短2天，3日晚間即開車載著妻子返回嘉義太保住處，途中失控自撞路旁電桿，車內安全氣囊因此全爆開，雖然蔡啟芳本人無恙，但妻子腿部卻受傷骨折，事後送往醫院治療，幸無生命危險。

據了解，蔡啟芳出院後不顧家人阻止，頻頻開車外出訪友，但因其年紀稍長、又動過大手術體力已不如從前，加上事發當時夜色昏暗視線不佳，蔡啟芳以為該處是一可轉彎道，不料轉彎後卻撞上電線桿，還因撞擊力道過大導致車子翻覆3圈。事後蔡啟芳被救出不願就醫，自行返家休養。蔡易餘得知父親發生車禍後，也忍不住出言責難，「病人還開車，最壞示範！」

▼蔡啟芳7月份接受肺移植手術，暴瘦20多公斤。（圖／翻攝自蔡易餘臉書粉專）