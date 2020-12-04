前立委蔡啟芳換肺4個月只剩38公斤　發燒再住院！蘇貞昌親探視

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳因為肺阻塞末期，住進台大醫院，並決定接受肺部移植手術，經過4個多月的休養，他的體重從原本的60多公斤掉到只剩下38公斤。蔡易餘3日在臉書PO出一組照片，感謝行政院長蘇貞昌特地到醫院探視父親，許多綠營人士包含賴品妤、高嘉瑜等人也紛紛留言祝福前輩早日康復。

▲蘇貞昌前往醫院探望蔡啟芳。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘，下同）

被稱為「民進黨三寶」之一的蔡啟芳因為肺阻塞末期住院，蔡易餘與另外兩名兄弟商量後，決定讓父親在7月11日接受肺部移植手術。他提到，父親因為長年抽菸的關係，染病後肺功能趨近於零，早在3年前就開始戒菸等待肺臟移植，直到今年7月10日晚間才接獲醫院通知，隔日馬上安排進行手術。

不過，根據《聯合新聞網》報導，手術後經過4個多月的休養，蔡啟芳的體重從原本的60多公斤一路掉到38公斤，身形消瘦許多；蔡易餘坦言，父親換肺之後常常沒有按照醫囑回診復健，到處拜訪朋友，甚至想要在新北市開小吃店賣虱目魚粥，家人苦勸都不聽，還辭退看護，後來因為感冒發燒再度住院，才由母親北上親自照顧。

▲蔡啟芳的身形消瘦不少。

而蔡易餘3日也在臉書PO出4張照片，感謝行政院長蘇貞昌在繁忙之中抽空過來探望父親，「謝謝院長在國事繁忙之時，還騰出時間來探望我父親，辛苦了！護理師看到院長來，很高興並小聲請院長幫忙來唸他一下，『要多聽醫師的話』……唉，遇到不聽話的病人，真的辛苦她們了！」

文章PO出不久，民進黨立委賴品妤、高嘉瑜、趙天麟以及時代力量立委邱顯智等人，都相繼在PO文底下留言，祝福蔡啟芳早日康復，休養好身體才能繼續到處趴趴走。

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