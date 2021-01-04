南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂

▲貝爾表示，疫苗對南非變種病毒的效用仍是問號。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

牛津大學皇家欽定醫學教授貝爾（John Bell）表示，儘管目前尚未有證據表明，南非變種病毒「501.V2」比其他變種病毒來得更致命，不過它「在某種程度上是更令人擔憂的」，因為相較於英國變種病毒「B.1.1.7」而言，它更具傳染性，傳播速度也更快，更重要的是，目前的疫苗是否對它有效仍是個問號。

綜合英國《太陽報》和《鏡報》報導，貝爾在最近的採訪中提及，學界目前對輝瑞和牛津疫苗是否對南非變種病毒有效還未有明確的答案，但如果現有的疫苗無法對新冠變種病毒起作用的話，新疫苗也可以在4到6週內被製造出來。

當貝爾被問及更擔心哪一種變體時，他表示，由於南非變種病毒的變化相當大，因此在某種程度上來說，南非變種病毒比英國變種病毒更讓人擔心；雖然目前還未有資料表明南非變種病毒更具危險性，但這種病毒卻比英國變種病毒來得更具傳染性，傳播速度也很快。

▲貝爾是牛津大學的欽定教授，此乃英女王授予的至高無上榮譽。（圖／翻攝自牛津官網）

貝爾指出，牛津大學的研究團隊已著手研究疫苗該如何對付不同的變種病毒，但這還需要歷經許多研究，「我的直覺告訴我，疫苗將對英國變種病毒有效，但我不敢肯定疫苗對南非變種病毒是否也有相同的效果，我認為這仍是一個很大的問號」。

他補充，「變種病毒不太可能讓疫苗完全失去作用，但如果我們真的失敗了，疫苗完全失效，那我們也完全能在不到一年的時間內製造出新疫苗。我們現在正處於一場『貓捉老鼠』的遊戲中，因為病毒變異絕不可能只有我們看到的這2種，接下來病毒還會出現很多變異，但大家都應該保持冷靜，一切都會好的。」

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