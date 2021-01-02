快訊／南韓發現首宗南非「變種病毒」！新冠再增824例...英變種飆增4例

▲南韓發現英國、南非變種新冠病毒，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓境內發現首宗南非變種病毒！而英國變種病毒「B.1.1.7」則新增4例，目前累計共9例。

首宗南非變種病毒患者於2020年12月26日從南非入境，在南韓仁川國際機場篩檢時確診，立即移送隔離治療。而新增的4例英國變種病毒患者中，有3例是先前京畿道高陽市健保一山醫院死後確診遭英變種新冠病毒感染80多歲老翁的家屬，另1例則為去年12月18日從英國入境南韓後，居家隔離篩檢時確診，並確定驗出變種病毒。

根據《韓聯社》、《News1》報導，截至2日0時為止，南韓今（2）日9時30分共通報824起病例，其中788例為境內感染、36例則為境外移入，同時新增25例死亡。目前南韓共累計62593例確診、942例死亡。

▲韓國人在首爾曹溪寺寫下新年祈願，期盼2021年能揮別新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增538例（首爾佔246例、京畿道佔222例、仁川佔70例）；慶尚南道新增35例；忠清北道新增34例；江原道新增31例；大邱新增29例；釜山新增26例；慶尚北道新增18例；蔚山新增17例；光州新增13例；濟州道新增12例；全羅北道、全羅南道各新增11例；忠清南道新增6例；大田新增4例；世宗新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，南韓監獄與看守所矯正機關累計982例，其中首爾東部看守所就佔了937例；京畿道利川市物流中心累計80例；京畿道軍浦市皮革工廠累計67例；首爾市中浪區某教會累計61例；蔚山市中區某傳教團體累計83例；光州市北區某療養院累計66例。

南韓政府研擬於2日下午頒布未來的防疫措施，目前推測最有可能維持現行的社交距離防疫首都圈第2.5階段、其他地區第2階段。

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南韓現行防疫措施（至1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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